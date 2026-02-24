健康網》年後開工超疲累 專家推3大食療 抗壓、穩情緒一次補

營養師張馨方表示，長期高壓會導致情緒低落、反應遲鈍，建議補充富含Omega-3脂肪酸的鮭魚等食物，有助大腦抗發炎；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春節過後開工，是否覺得不到中午腦袋就當機、心好累，只能靠喝咖啡硬撐提神？營養師張馨方表示，壓力感其實不只來自工作量，更與神經傳導物質是否短缺有關。尤其當身體缺乏鎂、Omega-3脂肪酸、色胺酸等關鍵營養素時，大腦就像缺油的引擎，情緒穩定度與專注力都會大打折扣。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，年假後想要從生存模式切換回生活模式，恢復工作節奏，建議日常飲食可從以下抗壓鐵三角食療開始優化：

鎂：天然的情緒穩定劑

壓力大時，身體會消耗大量的鎂。鎂能調節壓力荷爾蒙皮質醇，幫助神經與肌肉放鬆，也是改善肩頸緊繃與焦慮感的首選維生素。此外，鎂與維生素B6是最佳拍檔，兩者協同作用能更有效安定神經，深綠色蔬菜如莧菜、菠菜、85%以上黑巧克力、南瓜子、奇亞籽等，都是好來源。建議晚餐加入一碗含全穀類的雜糧飯，其中的鎂能啟動夜間修復模式，提升睡眠品質。

Omega-3脂肪酸：大腦抗發炎防護盾

長期高壓會讓身體處於慢性發炎狀態，導致情緒低落、反應遲鈍。Omega-3能保護神經細胞膜，減少發炎因子，讓腦細胞間的訊息傳導更順暢。她並建議，攝取Omega-3時，可搭配益生元膳食纖維，透過「腸腦軸」穩定情緒。鯖魚、鮭魚、秋刀魚、核桃、亞麻仁油等，均是食物來源。外食族每週應至少攝取2-3次深海魚；若長期外食，建議每日補充一小把無調味堅果。

色胺酸：快樂荷爾蒙的原料

色胺酸是製造「血清素」的唯一基礎，而血清素能帶來幸福感、減緩焦慮，並在入睡前轉化為助眠的褪黑激素。想要色胺酸順利進入大腦，必須搭配複合性碳水化合物，誘發胰島素幫忙護送。雞胸肉、雞蛋、毛豆、鮮乳、起司等均富含，並推薦地瓜搭配牛奶或香蕉搭配豆漿，單吃水果是不夠的，蛋白質與優質澱粉的黃金組合才是關鍵。

張馨方強調，很多上班族靠咖啡或高糖手搖飲提神，咖啡因雖然可促使短暫興奮，但過量會加速鎂與維生素B群的流失，精緻糖則會造成血糖如坐雲霄飛車暴升暴跌，反而讓人下班後感到更疲累。因此，提醒應特別避開這些假性提神地雷，透過聰明補給營養，才能正確調整生活節奏與情緒。

