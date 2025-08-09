自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》骨折竟因睪固酮低 男性更年期影響全身！

2025/08/09 10:20

一名男性跌倒造成骨折，檢查後發現其「骨質疏鬆」。（圖取自shutterstock）

一名男性跌倒造成骨折，檢查後發現其「骨質疏鬆」。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高齡男性的健康風險，特別是睪固酮降低帶來的狀況，有時不甚明顯，需要高度關注。科博特診所院長劉博仁談到一名個案，某天跌倒時竟造成骨折，檢查時發現他的骨質疏鬆，是因長期睪固酮不足造成。

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」引用一名男性個案：他平時覺得自己還很健康，但檢查時發現總睾固酮（Total Testosterone）與游離睾固酮（Free Testosterone）都偏低。不久前，他在路邊跌了一跤，竟然骨折。進一步檢查才知發現「骨質疏鬆」，因為長期睾固酮不足造成。

劉博仁表示，男性睾固酮的正常範圍是多少呢？（不同實驗室數值略有差異，下列為常見成人參考值）

●總睾固酮：一般建議成人男性維持在 300–800ng/dL（或約 10.4–34.7 nmol/L）。

●游離睾固酮：常見建議範圍約 50–200 pg/mL（或約 174–729 pmol/L）；若長期低於下限，特別是伴隨臨床症狀，可能就是男性更年期（Andropause）或稱「睾固酮低下症（Hypogonadism）」。

男性更年期並非只有性功能問題，還會牽涉到全身健康：

• 骨骼：骨質疏鬆、骨折風險上升。

• 肌肉：肌肉量下降、力量減弱。

• 代謝：脂肪增加、腰圍變大、胰島素阻抗、糖尿病風險上升。

• 情緒與大腦：注意力下降、記憶力變差、憂鬱、焦慮。

• 心血管：高血壓、心肌功能下降。

• 性功能：性慾下降、勃起困難。

• 免疫力：免疫調節失衡、慢性發炎增加。

除了測總睾固酮與游離睾固酮，功能醫學會更全面檢測影響男性荷爾蒙的關鍵因子：

1. SHBG（Sex Hormone Binding Globulin）：影響游離睾固酮比例。

2. DHEA-S（腎上腺雄激素）：是睾固酮與雌激素的前驅物。

3. Estradiol（E2，雌二醇）：男性過高會抑制睾酮，過低影響骨骼。

4. 胰島素與HOMA-IR：高胰島素會降低睾酮生成。

5. 高敏感 CRP（hs-CRP）、發炎指標：慢性發炎會抑制性腺功能。

6. 維生素D3：與睾酮合成及骨骼健康密切相關。

7. 甲狀腺功能：低甲狀腺素症會影響睾酮生成。

劉博仁簡介部分對男性健康有益的食物：

• 蕃茄：富含茄紅素（Lycopene），抗氧化、保護前列腺、減少發炎。

• 南瓜籽：含鋅與鎂，支持睾固酮生成，與前列腺健康。

• 深海魚（鮭魚、鯖魚、沙丁魚）：Omega-3 降低慢性發炎。

• 十字花科蔬菜（花椰菜、羽衣甘藍）：有助平衡雌激素代謝。

• 雞蛋：提供膽固醇，作為睾固酮合成的原料。

• 堅果（杏仁、核桃）：含健康脂肪與微量礦物質。

• 高可可黑巧克力：抗氧化，適量有助心血管健康。

男性更年期不只是影響性功能，更會牽動骨骼、肌肉、心血管與情緒健康。劉博仁提醒，規律適度的運動，良好的睡眠，有舒壓的管道，不抽煙不酗酒等等，都是維護男性健康黃金不變的準則。

