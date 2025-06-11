前立委陳婉真逝》曾罹三陰性乳癌 「免疫治療」抗癌新曙光

前立委陳婉真今（11）日因病過世，享壽78歲。（資料照）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前立委陳婉真在11日凌晨於泰國清邁醫院過世，享壽75歲。而他在生前因為罹患三陰性乳癌以及肺癌，到泰國低調抗癌。

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據報導，陳婉真一生從事台獨運動，擔任過立委、南投縣府社會局長、彰化縣府新聞處長、民報社長，前夫也是民進黨大老。另外，陳婉真在數年前便罹患乳癌，卻獨自接受化療，沒有跟別人講；並且在4年前確診最惡性的「三陰性乳癌」，一般殘餘壽命不會超過2年。陳婉真即使罹癌，仍持續書寫、健身，每天爬山健走。隨後在前立委蔡啟芳介紹下到泰國清邁進行細胞療法。

台北榮民總醫院衛教資料說明，乳癌的分型為荷爾蒙型ER（+）/PR（+）、HER2（+）型、三陽性乳癌ER（+）/PR（+）/HER2（+）、三陰性乳癌ER（-）/PR（-）/HER2（-），其中三陰性乳癌患者佔乳癌中15-20%。三陰性乳癌的特點有：

1.乳癌細胞分化為高惡性。

2.好發於年輕女性。

3.過去研究發現三陰性乳癌與遺傳基因突變（BRAC）具一定相關性。

4.具高死亡率、高復發率，難以治療外，預後更是往往不佳。

三陰性乳癌治療方式以手術方式切除乳房腫瘤及（或）周邊哨兵淋巴系統，達到治療效果。但由於三陰性乳癌的高復發率的特性，手術治療前或後，還是要進行化療或放療，降低復發機率；局部放射線治療通常為輔助性治療，不論在術前術後、或以藥物治療，醫師會根據病情的不同安排適當時機進行放療，來達到較好的治療成效。

化學藥物治療是經由停止癌細胞的生長或直接破壞癌細胞等手段來達成制癌的目地。局部晚期或轉移性三陰性乳癌的病患，通常會以紫杉醇類化學藥物做全身性治療為主，必要時會搭配鉑類藥物合併使用；癌症的惡化及轉移，與血管新生有相關，利用抗血管新生的藥物，如Bevacizumab等合併化療，可以有效消退現有腫瘤血管、抑制新血管生成、及降低微血管通透度，達到控制腫瘤生長。

近年來，從乳房腫瘤組織中發現，三陰性乳癌有較多的腫瘤浸潤淋巴球細胞（Tumor-infiltrating Lymphocytes；TILs）、及較高的PD-L1表現，這些特徵顯示三陰性乳癌能夠從免疫治療中獲得治療成效。

前立委陳婉真今（11）日因病過世，享壽78歲。（資料照）

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