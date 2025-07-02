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又是蚊子惹禍！ 雲林60多歲男子染日本腦炎在加護病房治療

2025/07/02 18:43

北港60多歲男子確診日本腦炎，衛生局防疫人員在個案住家附近的豬舍懸掛誘蚊燈。（雲林縣衛生局提供）

北港60多歲男子確診日本腦炎，衛生局防疫人員在個案住家附近的豬舍懸掛誘蚊燈。（雲林縣衛生局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港1名60多歲男子6月底出現發燒、嘔吐、咳嗽等症狀，採檢送驗確診為日本腦炎，目前在加護病房治療中，這也是雲林縣今年首例日本腦炎，衛生局表示，現為日本腦炎、登革熱流行高峰期，2種都是蚊子傳播，呼籲民眾做好病媒蚊清除，避免蚊子叮咬。

雲林縣衛生局副局長張翌君指出，確診日本腦炎個案是在6月23日出現全身不適、發燒、嘔吐等症狀，26日經醫院通報採檢，疾管署在30日確診，衛生局接獲通知，針對個案住家周邊環境調查，同住家人3人都沒有疑似症狀，不過住家3公里內有4處養豬場。

北港60多歲男子確診日本腦炎，衛生局防疫人員在個案住家附近的豬舍懸掛誘蚊燈。（雲林縣衛生局提供）

北港60多歲男子確診日本腦炎，衛生局防疫人員在個案住家附近的豬舍懸掛誘蚊燈。（雲林縣衛生局提供）

張翌君說，日本腦炎潛伏期約5至15天，傳播的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊，蚊子叮到染有日本腦炎病毒的豬隻，再去叮咬人就可能染病，防疫人員已在4處豬舍放置誘蚊燈，並針對養豬業者相關人員衛教及附近民眾的防蚊宣導。

衛生局指出，7月是日本腦炎流行高峰期，也是登革熱的流行季節，登革熱傳染病媒蚊為埃及斑蚊、白線斑蚊，請鄉親注意加強防蚊措施，包括住家周邊積水容器清除，減少病媒蚊孳生，避免蚊子叮咬。

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