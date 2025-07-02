健康網》日本百日咳人數新高 日醫：青少年應打疫苗

日本百日咳疫情上升，且過半數的患者為青少年。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然漫畫《我所看見的未來》提到近期日本恐發生一些天災，不過仍澆不熄台灣旅客的熱情。若近期想赴日旅遊，必須要小心「百日咳」。日本媒體報導，到6月22日該週，全國醫療機構通報之百日咳患者人數為3211人，比前一週增加約240人，創歷史新高。

日媒《NHK》報導，日本國立衛生風險管理研究所統計，全國醫療機構通報之百日咳（百日せき）患者人數為3211人，比前一週增加約240人，依照都道府縣來劃分：東京都204例、埼玉縣 204 例、兵庫縣147例、新潟縣136例、千葉縣 130 例。今年至今的總患者人數為35810人。

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同時至少有4個都道府縣傳出1到4個月大的新生兒死亡。同時研究所發現，青少年患者占了近六成，約有58.7%。過去多為10%到30%。東京都立兒童醫療中心（東京都立小児総合医療センター）感染科醫師崛越裕步說明，多數幼童於2個月大有接種疫苗，但到了小學或初中，疫苗效力便會降低。同時嬰兒感染源多為同住家人，因此建議10歲左右的幼童應繼續接種疫苗。」

疾管署說明，百日咳的發病年齡高峰是6個月以下的嬰兒和11-18歲的青少年，這是因為6個月以下的嬰兒尚未獲得足夠的疫苗保護力，而11-18歲的青少年疫苗保護力逐漸減弱的緣故。6個月以下嬰兒染百日咳嚴重可能導致肺炎、腦炎，未接種疫苗的嬰兒罹患百日咳致死率約1-3%，青少年及成人百日咳症狀相對輕微，卻是傳染百日咳給嬰兒最主要的傳染源。

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