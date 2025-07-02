自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》日本百日咳人數新高 日醫：青少年應打疫苗

2025/07/02 18:01

日本百日咳疫情上升，且過半數的患者為青少年。（圖取自shuttestock）

日本百日咳疫情上升，且過半數的患者為青少年。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然漫畫《我所看見的未來》提到近期日本恐發生一些天災，不過仍澆不熄台灣旅客的熱情。若近期想赴日旅遊，必須要小心「百日咳」。日本媒體報導，到6月22日該週，全國醫療機構通報之百日咳患者人數為3211人，比前一週增加約240人，創歷史新高。

日媒《NHK》報導，日本國立衛生風險管理研究所統計，全國醫療機構通報之百日咳（百日せき）患者人數為3211人，比前一週增加約240人，依照都道府縣來劃分：東京都204例、埼玉縣 204 例、兵庫縣147例、新潟縣136例、千葉縣 130 例。今年至今的總患者人數為35810人。

同時至少有4個都道府縣傳出1到4個月大的新生兒死亡。同時研究所發現，青少年患者占了近六成，約有58.7%。過去多為10%到30%。東京都立兒童醫療中心（東京都立小児総合医療センター）感染科醫師崛越裕步說明，多數幼童於2個月大有接種疫苗，但到了小學或初中，疫苗效力便會降低。同時嬰兒感染源多為同住家人，因此建議10歲左右的幼童應繼續接種疫苗。」

疾管署說明，百日咳的發病年齡高峰是6個月以下的嬰兒和11-18歲的青少年，這是因為6個月以下的嬰兒尚未獲得足夠的疫苗保護力，而11-18歲的青少年疫苗保護力逐漸減弱的緣故。6個月以下嬰兒染百日咳嚴重可能導致肺炎、腦炎，未接種疫苗的嬰兒罹患百日咳致死率約1-3%，青少年及成人百日咳症狀相對輕微，卻是傳染百日咳給嬰兒最主要的傳染源。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中