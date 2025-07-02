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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

林利霏大腸癌》早期症狀、預防方式 一次看懂

2025/07/02 20:28

女星林利霏在2024年罹患大腸癌，切除1顆2公分瘜肉。（資料照）

女星林利霏在2024年罹患大腸癌，切除1顆2公分瘜肉。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以《麻辣鮮師》走紅的女星林利霏，於2024年罹患大腸癌，切除2公分大的瘜肉。衛福部指出，大腸癌在十大癌症死亡率中排名第3，且早期較少明顯症狀，出現症狀時恐為時已晚。

台北市衛生局衛教資料說明，大腸癌是可以早期發現早期治療，且治癒率很高的癌症。根據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90%以上。篩檢政策依據我國實證資料，每2年進行1次糞便潛血篩檢約可下降35％的大腸癌死亡率。

台北市衛生局說明，近年來國人飲食習慣日益西化，油脂的攝取量增加、食物中纖維的攝取量減少，大腸癌 患者數目持續增加，且有年輕化趨勢。醫師建議，潰瘍性結腸炎及克隆氏疾病患者與年齡在50歲以上、曾經罹患大腸癌、有家族性瘜肉症、大腸癌家族史病史、飲食型態屬高脂肪（尤其脂肪來源多屬動物性脂肪者）、缺乏運動、體重過重、飲酒過量與抽菸等群族，都屬於罹患大腸癌的高危險群，要特別關心大腸的健康狀態。

大腸癌早期症狀

1. 大腸癌初期多無症狀，最常見的狀況為排便習慣改變，可能產生腹瀉、便秘、或是有大便無法解乾淨的感覺。

2. 大便內有血（呈鮮紅色或暗紅色）。

3. 大便形狀較以前細窄。

4. 腹部感覺不適（經常的脹氣痛、鼓脹、腹脹或痙攣）。

5. 不明原因的體重減輕。

6. 持續的疲倦感。

7. 嘔吐。

大腸癌預防方法

1. 養成良好飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肉類及高油脂食物。

2. 養成每天運動習慣。

3. 定期篩檢。

衛生福利部國民健康署自114年1月1日起，提供45歲至74歲民眾及40歲至44歲且其父母、兄弟姐妹、子女曾患有大腸癌民眾，每2年1次免費糞便潛血檢查服務，如果糞便潛血檢查呈陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查。

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