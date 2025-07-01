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健康 > 杏林動態

桃園市立醫院落腳八德 首創「基層醫師賦能合作模式」

2025/07/01 22:17

市立醫院確定落腳八德霄裡，衛生局在八德區基層座談會，以桃園市立醫院籌備為題進行專題報告。（桃市府提供）

市立醫院確定落腳八德霄裡，衛生局在八德區基層座談會，以桃園市立醫院籌備為題進行專題報告。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政今（1）日出席八德區基層座談會，市立醫院確定落腳八德霄裡，衛生局在會中以桃園市立醫院籌備為題進行專題報告，衛生局表示，市立醫院將以區域級醫院進行規劃，並設置多個民眾較常看診的科別，提供約499床急性病床、250床以上的特殊床位。

衛生局表示，桃園市立醫院總經費預估超過100億元，並全國首創「基層醫師賦能合作模式」來營運，希望提供足夠的醫療設備資源給基層診所醫生使用，攜手在地共同提升當地的醫療服務品質，未來市立醫院也納入「醫養合一」，建構健全的長照服務，讓長者老有所終，安心在桃園度過晚年，而衛生局也將積極推動市立醫院的建設作業，並以2033年正式啟用為目標。

張善政表示，市立醫院將採「公辦民營」，由市府投資超過百億元興建、民間專業團隊負責營運，確保醫療品質穩定，也避免傳統BOT模式中，業者需先負擔建設成本導致卻步的情形，進而加快市立醫院的建設進度，全面提升醫療量能，健全桃園整體醫療照護體系。

桃園市長張善政出席八德區基層座談會。（桃市府提供）

桃園市長張善政出席八德區基層座談會。（桃市府提供）

他也提到，市立醫院鄰近捷運綠線G29站，未來將設置地下通道直通院區，讓民眾自捷運站即可無縫銜接至醫療空間，提升八德在醫療資源與生活便利性方面的整體水準。

桃園市長張善政出席八德區基層座談會。（桃市府提供）

桃園市長張善政出席八德區基層座談會。（桃市府提供）

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