前立委陳婉真逝》全面防肺癌 危險因子、預防、篩檢一次看

前立委陳婉真驚傳今（11）日凌晨於泰國清邁醫院過世，享壽75歲。（資料照）

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黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前立委陳婉真驚傳今（11）日凌晨於泰國清邁醫院過世，享壽75歲，令外界相當震驚。據好友指出，她生前罹患先後罹患三陰性乳癌及肺癌，到泰國低調抗癌。預防肺癌從日常做起，衛福部國健署提醒，造成肺癌原因多，如菸害、空污、家族史等，建議戒菸、做好自我防護、注意警訊，尤其是符合公費資格的高危險族群，應每2年進行1次LDCT篩檢，遠離肺癌。

肺癌危險因子

國健署指出，造成肺癌的原因很多，包括：菸害、空氣污染、職場（如石綿、砷）或居家環境暴露（如氡氣）、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、煮食未使用抽油煙機等。

國健署自今年起擴大肺癌篩檢服務，下修具肺癌家族史者篩檢年齡，並放寬重度吸菸者條件，每2年1次胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。（資料照）

LDCT肺癌篩檢

國健署自今（114）年起擴大肺癌篩檢服務，下修具肺癌家族史者篩檢年齡（男性45歲、女性40歲），並放寬重度吸菸者條件，每2年1次胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。

●具肺癌家族史：45-74歲男性或40-74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

●重度吸菸者：50-74歲吸菸史達20包-年（平均每天吸菸包數x吸菸年數）以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。

顧肺4招

1.戒菸益健康：世界衛生組織（WHO）指出30-50%的癌症是可以避免發生的，目前已有強烈證據顯示「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，佔70-80%，且暴露於二手菸中也會增加肺癌風險。戒菸護健康，可撥打免費戒菸服務專線0800-63-63-63協助心理支持，全國更有近4000家戒菸服務合約機構，就近提供專業戒菸治療服務，戰勝菸癮，贏得健康。

2.自我須防護：為了降低空污對健康的危害，隨時注意空氣品質監測網訊息。

同時，國健署提供自我防護5要點：拒吸二手菸、烹煮時應開啟排油煙機，多選擇水煮、清蒸方式烹煮食物，減少PM2.5暴露；外出戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，減少細懸浮微粒（PM 2.5）暴露；空品不佳時，減少戶外活動時間，或改變運動型態，避開交通高峰時段及路段；生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。

國健署提醒，烹煮時應開啟排油煙機；示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

3.篩檢慎思量：LDCT是胸部電腦斷層檢查的一種，相較傳統胸部電腦斷層檢查的輻射量較低，是目前唯一具國際實證可以早期發現肺癌的篩檢工具，但目前國際實證證據僅有對「重度吸菸族群」，可以降低2成死亡；然而LDCT檢查可能衍生假警訊壓力、過度診斷、長期持續追蹤暴露輻射的風險，提醒民眾在決定做篩檢前應事前瞭解。

4.警訊早就醫：早期肺癌並非完全沒有任何症狀，若發現7種警訊，包括：持續咳嗽，甚至有惡化的狀況；痰中帶有血絲或咳血，持續一段時間後症狀沒有緩解；呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲；持續胸痛且有惡化情形；聲音沙啞；四肢關節疼痛；無預警的體重下降、食慾不振等症狀要注意。不過，以上症狀也可能不是肺癌引起的，但仍建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治。

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