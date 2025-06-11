前立委陳婉真逝》13招飲食防乳癌 選對油、脂肪減半上榜

前立委陳婉真今（11）日因病過世，享壽78歲。（資料照）

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前立委陳婉真逝》生前罹三陰性乳癌 赴泰抗癌仍不敵病魔

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黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前立委陳婉真驚傳今（11）日凌晨於泰國清邁醫院過世，享壽75歲，令外界相當震驚。據好友指出，她生前罹患先後罹患三陰性乳癌及肺癌，到泰國低調抗癌。預防乳癌，除了日常外，飲食習慣也是一大重點，台灣癌症基金會點名13重點，如多吃海藻類、補充纖維、十字花科蔬菜、魚、豆製品、菇類、選對油，並將脂肪攝取減半等，護健康。

據報導指出，陳婉真好友江仲驊轉述，她10年前就罹患乳癌，但她很堅強，從來不告訴別人，獨自接受化療，4年前確診最惡性的「三陰性乳癌」。後來在好友前立委蔡啟芳介紹幫助下，到泰國清邁治療，但這2年卻不幸擴散至肺癌。

13招正確飲食防乳癌 多吃十字花科蔬菜

1.多品嚐海藻類：哈佛大學公衛研究指出，餵食海帶的老鼠比不吃者，產生乳癌的比率較低。同樣地，日本婦女罹患乳癌比率是美國1/3，即可能是因海帶吃得多的關係。海帶、綠藻含葉綠素，具抗癌作用，而它所含的維生素C及類胡蘿蔔素可對抗自由基，建議常吃海帶和紫菜。

2.脂肪減半：每天脂肪的攝取量只佔總熱量的20%。高脂飲食，尤其是動物性脂肪會增加乳癌發生的危險率。研究指出，從日本移民到美國之日本人，乳癌發生率由20%增至40%，可能原因為高脂飲食會在腸道中產生化學物質，腸道細菌會將它轉變成致癌的動情激素，這些致癌的動情激素會儲存在乳房的脂肪組織，讓乳房細胞更容易產生癌症。

3.多補充纖維素：多由蔬菜、水果、全穀類及乾豆類得到纖維。纖維能阻止身體代謝動情激素，它也能降低血液中動情激素，當血中動情激素濃度高，容易產生乳癌，因此高纖飲食可降低乳癌比率達54%。

台灣癌症基金會建議，多吃十字花科蔬菜，有助於預防乳癌；示意圖。（圖取自freepik）

4.多吃十字花科蔬菜：多吃高麗菜、孢子甘藍、花椰菜、綠花菜、甘藍菜、白菜等，並優先選擇生吃、川燙或蒸煮方式，保留抗癌營養素。十字花科蔬菜含硫化合物，它能經由減少身體的動情激素，避免誘發乳癌的生長。

5.由吃魚得到脂肪酸：每週至少吃3次深海的魚，如鮪魚、鮭魚、鱈魚、沙丁魚。深海魚含ω-3脂肪酸，會抑制前列腺素的作用，前列腺素會引起發炎反應，抑制免疫系統對癌細胞辨識的能力。在英國有針對24個歐洲國家之乳癌和結腸癌死亡率之研究，發現多吃動物性脂肪者容易得癌症，而魚消耗多的國家則癌症的產生較低。

6.學習大豆的秘密：大豆含genistein，為一種天然的植物性動情激素，它能和乳房接受器結合，而減少乳房細胞接受器和致癌型式的動情激素結合。建議多吃豆腐、味噌的大豆製品。

7.改買有機食品：依規定生產之有機產品不含與乳癌高發生率相關的殺蟲劑，如：DDT及其他環境毒性物質。

8.補充有益身體的健康食品：喝黃耆茶、補充硒、葡萄籽萃取物等，其中每天喝黃耆茶，可增加體內殺癌細胞的能力達10倍；葡萄籽萃取物抗氧化能力是維生素C的20倍，捕捉自由基的能力是維生素E的50倍。

9.多吃菇類：多吃香菇、舞茸、松菇等，或是吃靈芝。其中香菇所含之多醣類，它能活化免疫系統；舞茸能刺激免疫機能及抑制癌細胞的生長，舞茸的D-fraction，為舞茸中的活性成份，不能直接殺癌細胞，而是可以活化免疫系統，來對抗乳癌；靈芝有效成份為多醣體。

10.喝茶：每天喝3杯綠茶，綠茶中之咖啡因只有咖啡的一半。綠茶含抗癌的抗氧化物及多酚類，會降低身體被自由基的傷害。有研究發現，婦女1天喝10杯茶會降低癌症的發生比率。日本婦女罹患乳癌的比率低，綠茶可能就是其中原因。

台灣癌症基金會表示，綠茶含抗癌的抗氧化物及多酚類，會降低身體被自由基的傷害；示意圖。（圖取自photoAC）

11.選對油：烹調用良級初榨橄欖油或特級初榨橄欖油，如果不需加熱的烹調法時，選用亞麻籽油。因單元不飽和脂肪酸能減少癌症的產生，西班牙的婦女飲食用油多為橄欖油，得乳癌機率較低。反之，建議少吃反式脂肪、飽和脂肪，前者常見於奶油中，與高乳癌的發生率有關，加拿大研究指出，多吃加工奶油，會增高乳癌的發生率；後者則會讓人產生過多胰島素，刺激乳房癌細胞的生長。

12.和植物性化學成分做好朋友：多吃蔬菜、水果、穀類、種子、核果及莢豆類，這些食物含植物性化學成分，如多酚類，能保護細胞不被傷害並抑制癌細胞的生長。哈佛大學公衛學者研究顯示，多吃蔬菜比少吃者，可減少48%的乳癌發生率。

13.每天都吃青蔥科的蔬菜：多吃青蔥科的洋蔥、蒜、韭、青蔥。其中大蒜是抗癌最佳食物，因其含抗癌礦物質「硒」，能刺激白血球的生成，及引發癌細胞自殺作用；洋蔥及其他青蔥類的蔬菜，能提供相同的治療效果，青蔥類所含的物質能刺激可中和引發癌症的自由基的酵素產生，青蔥類食物含皂素會預防癌細胞增生。

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