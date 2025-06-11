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前立委陳婉真逝》肺癌高居癌症死因首位 久嗽未好轉要警覺

2025/06/11 11:49

前立委陳婉真近年默默抗癌，近年不幸擴散至肺癌，今天（11日）凌晨於泰國清邁醫院過世。（資料照）

前立委陳婉真近年默默抗癌，近年不幸擴散至肺癌，今天（11日）凌晨於泰國清邁醫院過世。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前立委陳婉真今天（11日）凌晨於泰國清邁醫院過世，享壽75歲。生前罹患最惡性的「三陰性乳癌」，近年不幸擴散至肺癌。而根據衛福部國民健康署網站指出，肺癌是生長於支氣管或肺泡的惡性腫瘤，肺癌高居國人癌症死因首位，每年奪走超過9千人生命。肺癌成因中「吸菸」是影響最大的危險因子，以及空氣污染等環境因素，初期通常症狀不明顯，一旦持續咳嗽且未見好轉就要注意。

世界衛生組織指出，肺癌是全球癌症死因第1位。臺灣肺癌標準化死亡率雖自100年每十萬人26人下降至111年每十萬人21.8人，下降16.2%，但仍高居國人癌症死因首位。造成肺癌的原因很多，包括：菸害、空氣污染、職場（如石綿、砷）或居家環境暴露（如氡氣）、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、煮食未使用抽油煙機等。

衛福部國民健康署網站指出，肺癌高居國人癌症死因首位，初期通常症狀不明顯，一旦持續咳嗽且未見好轉就要注意；圖為情境照。（圖取自freepik）

衛福部國民健康署網站指出，肺癌高居國人癌症死因首位，初期通常症狀不明顯，一旦持續咳嗽且未見好轉就要注意；圖為情境照。（圖取自freepik）

肺癌早期警訊

據衛福部國健署網站說明，肺癌初期通常症狀不明顯，但瞭解肺部「求救信號」，有助提高自我警覺，察覺早期症狀，及早發現，及早治療。常見的肺癌症狀包括：持續咳嗽且未見好轉，咳痰帶有血絲或咳血，呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲，持續胸痛且有惡化情形，聲音沙啞，骨關節疼痛，無預警的體重下降等。

若出現上述症狀，雖不一定由肺癌引起，仍建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治，以免耽誤病情。

肺癌診斷後治療方式

肺癌治療方式複雜且日新月異，包括手術、化學治療、放射線治療、標靶治療及免疫治療等，不同分期與其治療上會有差異。

手術治療：手術切除病灶，一般是早期肺癌病患之首選治療方式。

化學治療：使用特殊藥物抑制癌細胞生長，使其皺縮，甚至殺死癌細胞，但也會影響正在生長的正常細胞。

放射線治療：透過高能量放射線治療肺癌病灶，對於輻射照野內的所有細胞都有殺傷力，但是癌細胞較易被放射線殺死，正常細胞對放射線的耐受性較強，且較易修復。

標靶治療：針對特定基因突變所發展的藥物，EGFR及ALK突變基因的藥品已納入健保給付，其中針對EGFR的有艾瑞莎（gefitinib）、得舒緩（erlotinib）及妥復克（afatinib）等3項標靶藥物，ALK則有截剋瘤（crizotinib）、立克癌（ceritinib）及安立適（alectinib）。

免疫治療：癌細胞會抑制免疫細胞調控，造成癌細胞過度增長，免疫療法為使用免疫檢查點抑制劑，重新喚起免疫系統攻擊癌細胞。

肺癌早期偵測計畫

肺癌個案的死亡率高，存活率低，主要與診斷的期別有關。110年肺癌確診個案有5.4%被診斷為0期，有29.9%被診斷為1期，有3.4%被診斷為2期，有11.1%被診斷為3期，有50.2%被診斷為4期。目前第1期肺癌之5年存活率達9成，到了第2期約6成，第3期則下降到約3成，但如果延誤治療到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成，期別之間5年存活率差距很大。

LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

有下列任1個肺癌風險因子且具健保身分的民眾，每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查。

1具肺癌家族史：40至74歲女性或45至74歲男性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

2重度吸菸者：50至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

如果有需要的民眾，可以進一步到這個網址聯絡辦理醫院，或洽國健署電話02-25220888轉896、897、898。

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