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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》適量橄欖油助護腸！ 醫點「2關鍵」吃錯反害發炎

2025/06/30 08:31

醫師指出，適量橄欖油有助於通便、幫助消化、養菌相，還能減少腸道發炎；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，適量橄欖油有助於通便、幫助消化、養菌相，還能減少腸道發炎；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕餐餐都會接觸到食用油，不管是炒菜用的沙拉油、葵花油，或是糕餅中的酥油，適度油脂有助於腸道潤滑！高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純表示，在這麼多的食用油中，最推薦初榨橄欖油，適量食用不僅具備通便、幫助消化、養菌相，還能減少腸道發炎。不過使用時，應避免高溫、氧化，以免脂肪酸與多酚變性與降解，使腸道發炎、菌相失衡，反倒增加負擔。

橄欖油富多酚 助益菌生長、抑制病原菌 

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文分享，橄欖油（Olive Oil）是從橄欖果實（Olea europaea）中壓榨出的天然植物油，是地中海飲食的最主要核心成分，當中特殊的油酸（Oleic Acid），有助於降低壞膽固醇（LDL），大量的抗氧化多酚類以及維生素E跟K，讓橄欖油幾乎一躍成為健康好油。

黃郁純進一步說明，橄欖油中的抗氧化多酚，可促進益菌如雙歧桿菌與乳酸桿菌生長，抑制病原菌如大腸桿菌與沙門氏菌，同時有文獻也表明，地中海飲食中富含橄欖油的多酚可降低腸道發炎，有助於緩解如潰瘍性結腸炎等慢性腸道疾病。尤其報告也指出，特級初榨橄欖油中的橄欖苦苷，能增強腸道屏障功能與黏膜修復，是抑制腸道發炎好幫手。

黃郁純建議，選擇橄欖油以「初榨」作為標準，像是特級初榨橄欖油，因保留最多天然成分，對健康效果最顯著；市面上常見的冷壓初榨只是橄欖油製程標準，亦即全程在27度以下製作，並不代表橄欖油品質好壞，好壞則是會顯示特級、良級、普級為主，因此在選擇上會建議以初榨類型為主。

醫師提醒，當橄欖油經高溫加熱或長期儲存導致氧化後，其所含的脂肪酸與多酚會產生變性與降解，可能使腸道出現發炎反應、菌相失衡；情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，當橄欖油經高溫加熱或長期儲存導致氧化後，其所含的脂肪酸與多酚會產生變性與降解，可能使腸道出現發炎反應、菌相失衡；情境照。（圖取自freepik）

橄欖油避免高溫烹調 並於陰暗處保存

想讓橄欖油發揮最大效果，應避免高溫、氧化。黃郁純指出，當橄欖油經高溫加熱或長期儲存導致氧化後，其所含的脂肪酸與多酚會產生變性與降解，可能使腸道出現發炎反應、菌相失衡，因此建議涼拌、沾麵包、生菜沙拉使用，以免過度加溫，使熱度超過發煙點，失去原本的效益；同時，在保存上應放置在陰暗處保存，以免光線加速油質氧化速度。

黃郁純建議，每日攝取15-30毫升（約1-2湯匙）冷壓或特級初榨橄欖油，搭配餐食或空腹飲用，空腹飲用可更直接促進腸道潤滑。

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