工作中突然昏倒！50歲男命懸一線 一次電擊搶回心跳

消防與醫療團隊聯手締造生命奇蹟，OHCA成功復甦案例，突顯院前電擊與專業CPR的訓練，成了救命關鍵。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕50歲的王先生在工地工作時突然倒下，同事一開始以為他是太累昏了，沒想到其實是心臟停止跳動。救護車趕到現場時，他已經沒有呼吸心跳，經過一次電擊後心跳恢復，送醫搶救後成功康復，撿回一命。他感謝地說，「我有3次病危通知，能活下來真的很幸運，更要感謝即時救援的消防與醫療團隊的努力。」

這起驚險意外發生在王先生工作空檔，他坐在戶外鋼材上突然昏厥。同事察覺不對勁立刻打119，和美消防分隊救護員趕到後，確認他已無呼吸與脈搏，馬上進行CPR並用AED（自動體外電擊器）電擊，僅一次電擊就救回心跳，送往彰基醫院。

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院方在黃金時間內打通他阻塞的心血管，轉入加護病房觀察，經過密集治療一週後順利出院。他親口向醫護人員表達感謝。

另一名案例是一位30多歲女生，也是在失去意識後由消防救護員處理。她同樣心跳停止，救護人員現場進行CPR與AED電擊，施行氣道處理及藥物與電擊接力搶救，完成高強度急救流程後，緊急送到彰基醫院救台，診斷為嚴重心肌梗塞，院方立即啟動心導管手術並接上葉克膜，最終成功救回，恢復意識。

彰基急診部主任李宗翰指出，兩起成功急救案例，展現院前與院內緊密合作的重要性。從119通報、現場即時急救、遠距心電圖判讀，到醫院內的手術與加護治療，每一個環節都要快、準、對，才能爭取時間救命。

他也提醒，若出現胸悶、喘不過氣、冒冷汗等症狀，請立刻撥打119，不要等，也不要自行前往醫院，以免耽誤黃金搶救時間。

彰化縣救護車全面配有院前12導程心電圖，還能即時傳送給醫院專責醫師判讀，為高風險患者爭取最關鍵的搶救時機。

彰基急診部主任李宗翰呼籲民眾，如果有急性胸痛、喘、胸悶或者是休息後無法改善，應立即聯絡119以免延誤就醫。（彰基提供）

每一次的急救復甦成功，代表了每一次背後的訓練、專業人員的制度改善與討論有成。（彰基提供）

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