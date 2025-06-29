維他命D成化療「神助攻」？ 研究：助提升乳癌治療成功率

巴西一項臨床研究顯示，每日補充低劑量的維他命D，能顯著提升乳癌患者對化療的反應率，但任何營養補充品的使用，都應在醫師指導下進行。（圖取自pixabay）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕便宜又易取得的維他命D，可能成為乳癌化療的超級助攻。根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，巴西一項臨床研究發現，每日補充「低劑量」的維他命D，竟能讓乳癌患者對化療的反應率（腫瘤完全消失）提升79%，成功率幾乎翻倍。這項發現為癌症輔助治療，提供了一個極具潛力的低成本選項。

這項由巴西聖保羅州立大學醫學院主導的研究，旨在尋找能提升化療效果、且比現有藥物更易取得的輔助療法。研究團隊招募80名年齡在45歲以上、即將接受「手術前輔助性化療」的乳癌患者。

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患者被隨機分為兩組，一組40人每日服用2000 IU（國際單位）的維他命D補充劑，另一組40人則服用外觀相同的安慰劑。所有患者都接受了為期六個月的標準化療療程。

結果顯示，在化療結束後，服用維他命D的組別中，有43%的患者其腫瘤完全消失；相比之下，服用安慰劑的組別，此一比例僅為24%。數據換算顯示，補充維他命D讓治療的「病理學完全反應率」提升了79%。

研究作者之一、聖保羅乳房病學會主席卡瓦略-佩索阿（Eduardo Carvalho-Pessoa）指出，這次研究最關鍵的發現之一，是僅使用「低劑量」的維他命D（每日2000 IU），就觀察到了顯著差異。這個劑量遠低於一般用來矯正維他命D缺乏症的治療劑量（通常為每週50000 IU）。

他表示：「相較於其他用來提升化療反應的藥物，維他命D是一個既容易取得又便宜的選項，其中一些昂貴藥物甚至未被納入巴西的公醫健保系統。」

維他命D是一種主要透過日曬與食物獲得的荷爾蒙，除了維持骨骼健康，近年也被發現能支持免疫系統對抗感染與疾病。研究團隊強調，這次的發現僅是初步的鼓舞性成果，未來仍需更大規模的研究來深入證實其在癌症輔助治療中的角色與機制。

研究人員也提醒，過量攝取維他命D可能引發中毒，造成嘔吐、骨骼疼痛或腎結石等副作用，任何補充都應在醫師指導下進行。

本研究的詳細成果，已於3月17日發表在《營養與癌症》（Nutrition and Cancer）期刊。

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