洗衣機竄出眼鏡蛇 苗栗女遭咬送醫打6劑血清救命

通霄鎮五北里吳姓女子遭眼鏡蛇咬傷。（民眾提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮五北里吳姓女子於13日，在家中遭蛇咬傷腳掌，她因急忙送醫，經消防局獲報協助捕捉，才確定是眼鏡蛇，吳女經施打6劑血清、住院治療9天才出院，目前仍有後遺症，但她透過臉書感謝消防人員即時抓蛇，讓他得以有效治療，撿回一命。

吳女透過臉書向苗栗縣政府消防局通霄分隊表達感謝，並描述當天事發經過，她表示，7月12日回通霄鎮陪伴母親，隔天早上走到衛浴間旁的洗衣機，準備把一早洗的衣服晾起來，聽到了兩聲「滋滋」，接著感到左腳掌一陣刺痛，當下意識到「被蛇咬了！」

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她當下告訴親戚被咬的情況，請家人打電話通報消防隊處理，並在堂妹協助送往通霄光田醫院，經消防局獲報協助捕捉，確定是眼鏡蛇。醫護人員知道毒蛇咬傷的嚴重性，但急診室沒有血清，建議轉院到有血清的大甲光田醫院。

吳女說，她被送抵大甲光田醫院時，左腳掌已經腫脹，左腳開始發麻，血壓飆升，感受到傷口如刀割般疼痛，逐漸變紅腫紫，急診醫生評估後，認為3劑血清不足，從各處調派了3劑血清，共施打了6劑眼鏡蛇血清，腫脹顏色從紫變紅，但範圍從腳掌延伸到整個左小腿，腿部完全無法行走。

吳女說，經施打了血清後，左腿仍在腫脹。但蛇咬傷口口旁的紫红色已消退，持續打抗生素和類固醇治療，26日已經可以稍微下床走路，在醫院整整治療了9天，目前仍有嚴重的後遺症。

最後她表示，通霄消防隊當天來抓蛇，即時抓到眼鏡蛇，確定是什麼蛇後醫院才能正確施打血清，有效治療。她非常感謝苗栗通霄消防隊。眼鏡蛇也依照政府動物保育流程帶回進行「安置」。

苗栗縣消防局指出，通霄分隊7月13日上午8點46分，接獲通報偕同委外廠商前往抓蛇，於8點59分到達現場，9點20分捕獲並確定為眼鏡蛇。提醒民眾如不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，牢記「五要五不」，五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫。

五不：不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。

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