健康網》泡麵第3胖！ 13囤糧熱量、鈉含量一次看 它是雙冠王

營養師表示，常用來應急的泡麵，以1碗187克來看，其熱量572大卡、鈉含量2132毫克；示意圖（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕凱米颱風到來，各地超商、量販店內的泡麵、罐頭和調理包等被一掃而空。但您知道這些食物，可能會吃進驚人熱量嗎？營養師高敏敏列舉常見「13款颱風囤糧食物」的熱量與鈉含量，供民眾參考，其中常用來應急的泡麵，熱量為第3高，1碗187克572大卡；而1份約630克的牛肉麵調理包的熱量、鈉含量更是驚人，為10大常見囤糧食物中第1名，分別為770大卡、鈉含量2260毫克。

13款颱風囤糧清單

營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享13大常見囤糧清單，並整理其熱量、鈉含量，下為每1份熱量估值，供民眾參考。其中，冷凍毛豆蠻適合當嘴饞零嘴，其屬植物性蛋白質，更是原食材本人。

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●牛肉麵調理包（1份630克）：熱量770大卡、鈉含量2260毫克。

●水餃（10顆300克）： 熱量675大卡、鈉含量1317毫克。

●泡麵（1碗187克）：熱量572大卡、鈉含量2132毫克。

●乾拌麵（1碗136克）：熱量544大卡、鈉含量1119毫克。

●微波炒飯（1盒275克）：熱量539大卡、鈉含量754毫克。

●微波義大利麵（1盒330克）：熱量442大卡、鈉含量822毫克。

●炸醬泡麵（1碗90克）：熱量418大卡、鈉含量1845毫克。

●魚罐頭（1個230克）：熱量288大卡、鈉含量780毫克。

●肉包（1顆71克）：熱量189大卡、鈉含量163毫克。

●玉米罐頭（1個198克）：熱量154大卡、鈉含量316毫克。

●保久乳（1瓶200毫升）：熱量138大卡、鈉含量68毫克。

●冷凍毛豆（1碗60克）： 熱量80大卡、鈉含量223毫克。

●雞蛋（1顆）：熱量72大卡、鈉含量138毫克。

颱風囤糧食物熱量一覽。（圖取自高敏敏臉書專頁）

掌握6大原則 吃得更健康

除了以上食物外，高敏敏提到，颱風天還是有其他耐久放的食物，推薦未精緻的澱粉，如全穀米、蕎麥麵、麥片、地瓜、南瓜、馬鈴薯等為主，補充能量、富含膳食纖維。此外，冷凍蔬果也是不錯的選擇，如花椰菜米、冷凍莓果、冷凍蘆筍，急凍保存的蔬果營養價值還是很豐富；高麗菜、紅白蘿蔔、花椰菜、乾香菇、蘋果、檸檬、芭樂、奇異果、香蕉、洋蔥、大蒜、薑等耐放型新鮮蔬果，也很適合颱風囤糧。

高敏敏表示，天然的植化素、維生素C可幫助抗發炎，因此可挑選如冷凍罐頭、冷凍毛豆、凍豆腐、黃豆、冷凍肉品、水煮鮪魚罐頭、鷹嘴豆罐頭；而每日鈣質攝取不能少，因此推薦可久放的優質蛋白質「耐保存乳製品」，如保久乳、奶粉、起司、乳酪；若想要方便烹調型食材，可購入雞蛋、堅果、沖泡飲品。

高敏敏補充，其實除了泡麵、乾麵等，還是有不少食物可以選擇，每次颱風前夕看到賣場的人，總是一包包泡麵、微波食品往推車裡放，小心放進去的都是滿滿的熱量及鈉，做好以上囤糧方式，也可以囤的很健康！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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