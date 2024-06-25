健康網》紅殼蛋比較營養？ 食藥署破迷思：無關聯

食藥署表示，殼色主要與雞隻品種及遺傳有關，與營養價值沒有直接關係；示意圖。（路透社檔案照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕選購雞蛋時，許多人喜歡選紅殼蛋，感覺比較營養，但真是如此嗎？食藥署說明，雞蛋殼色與雞蛋的營養價值之間，沒有直接關聯，殼色主要與雞隻品種及遺傳有關，營養成分不會因此有差異。

食藥署在臉書專頁「食用玩家-食藥署」與網頁表示，雞蛋本身的營養價值，取決於雞隻所食用的飼料與健康狀況，雞蛋富含蛋白質、卵磷脂、維生素及礦物質等多種營養素，容易被消化吸收，是既營養又經濟的食品。

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依國健署「每日飲食指南」建議，一般健康人可以每天吃一顆蛋，但是血液膽固醇過高，曾罹患動脈血管硬塞、肥胖或是脂肪肝患者等，還是要注意蛋的攝取。無論哪一種健康的食品，吃多了都可能造成營養不均衡。

食藥署提醒，比起蛋殼顏色，購買雞蛋時，須注意蛋殼的清潔度及完整度，蛋殼上有很多肉眼看不到的毛細孔，表面上若有裂縫或殘留雞屎，細菌容易進入蛋液中，形成風險。

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