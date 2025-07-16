初期無症狀 6旬男膚發黃茶色尿 膽管癌悄上身

▲經檢查發現，肝臟佈滿腫瘤（紅圈處）、肝內膽管異常擴張（藍圈處）。（大千醫院提供）

記者張勳騰／苗栗報導

▲吳家慶醫師指出，因病人膽汁無法排出，故以引流術將滯留膽汁排出，降低黃疸指數。（大千醫院提供）

66歲的張先生最近半年內體重突下降4公斤、胃口變差、出現精神不濟。近一週更出現皮膚和眼白發黃、皮膚發癢、尿液呈深褐色的症狀，掛急診。醫師檢查發現，他的肝功能和黃疸指數嚴重升高，且肝臟佈滿腫瘤，病理報告證實為膽管癌末期。以經皮穿肝膽道引流術及內視鏡逆行性膽道引流術緩解黃疸症狀後，安排化學治療，以延緩病情惡化。

大千醫院肝膽腸胃科醫師吳家慶指出，膽管癌是發生在肝臟內外膽汁通道的惡性腫瘤，雖然發生率不高，但因初期幾乎沒有症狀，導致很多病人發現時已屬中晚期，失去最佳治療時機。膽管癌的常見症狀包括皮膚與眼白發黃（黃疸）、尿色變深、糞便變白、皮膚搔癢、食慾不振、體重減輕、上腹或右上腹悶痛。

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高危險族群則有膽管結石、膽管囊腫、慢性膽道發炎病史者、B型或C型肝炎、肝硬化患者、曾感染肝吸蟲（如食用生魚片、生螺）、有肝膽疾病家族史者、長期抽菸或暴露於化學品者。

吳家慶表示，張先生因抽血檢查呈現肝功能指數與黃疸指數都非常高，進一步安排腹部超音波及電腦斷層檢查，發現肝臟佈滿腫瘤、肝內膽管與總膽管異常擴張、肺部也疑似轉移腫瘤，最後確認為膽管癌。

籲少吃生魚生螺 定期追蹤肝膽功能

吳家慶指出，因張先生的黃疸指數過高，膽汁無法排出，所以先由放射科醫師進行經皮穿肝膽道引流術，為不影響病人的生活品質，採用內視鏡逆行性膽道引流術，改以體內放置引流管，減少外部管路帶來的不便與感染風險。

吳家慶提醒民眾，預防膽管癌，應避免吃生魚或生螺等高風險食物、減少菸酒與化學暴露、控制好肝病並定期追蹤肝膽功能、有家族史或膽道病史者更應定期做腹部超音波等影像檢查，才能遠離膽管癌的威脅。

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