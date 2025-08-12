自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》重度昏迷與腦死差在哪？醫：腦幹功能是生命關鍵

2025/08/12 16:32

重度昏迷與腦死不同，台北榮民總醫院移植外科衛教園地指出，重度昏迷患者就算腦部受創嚴重，只要腦幹功能存在，仍有好轉機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕前主播劉海若23年前在英國搭火車，不幸遇出軌事故，她一度傳出被英國醫師判腦死，後轉往北京的醫院救回。根據台北榮民總醫院移植外科衛教園地指出，腦死患者因為喪失腦幹功能，如果沒有呼吸器與藥物的輔助，患者的呼吸、血壓、心跳等功能都會陸續停止；而重度昏迷患者就算是腦部受創嚴重，只要腦幹功能存在，仍有好轉的機會。

劉海若發生出軌事故後，曾昏迷2個多月，她從英國轉到北京的宣武醫院繼續治療。她的主治醫師神經外科主任凌鋒，在2004年到台灣演講，她曾向媒體表示劉海若確實沒有腦死，也有自主呼吸，只是重度昏迷，因為有這樣的基礎，才能逐步完成治療。

什麼是腦死？

台北榮民總醫院移植外科衛教園地表示，臨床上的腦死是指人體生命中樞（腦幹）因疾病或外傷因素導致壞死、衰竭，使得呼吸功能停止、血壓降低、心跳停止；此時，雖可以藉由呼吸器、藥物來維持人體的呼吸、血壓及心跳等功能，不過，在去除呼吸器及藥物後，腦死病人即無法自行呼吸，血壓隨即下降，心跳也會停止。

患者若確定為腦死，就算有呼吸器及藥物的幫助，也會在2週內發生血壓下降、心跳停止進而死亡的情形，最好的醫療照顧也無法使病患的腦幹功能恢復，所以臨床上才會認定，腦死即是死亡。

重度昏迷和腦死有什麼不同？

當腦部因外力或病變受到嚴重傷害，導致患者意識不清，即為昏迷。臨床上，醫護人員會以昏迷指數來了解患者昏迷的嚴重程度，正常人的昏迷指數為滿分15分，指數在7分以下則為重度昏迷，到了最低分3分時，表示睜眼、言語和運動反應都到了最差的地步。

雖然腦死患者在昏迷指數上的表現也是3分，不過腦死患者因為喪失腦幹功能，如果沒有呼吸器與藥物的輔助，患者的呼吸、血壓、心跳等功能都會陸續停止；而重度昏迷患者就算是腦部受創嚴重，只要腦幹功能存在，仍有好轉的機會。

由於腦死和重度昏迷患者所表現出來的病徵非常相似，當我們看到重度昏迷的患者時，不會立刻認定患者腦死，而是在觀察數日後，發現患者的病程愈來愈差，才會懷疑患者腦死。

舉例來說，患者因外傷或自發性顱內出血陷入重度昏迷，這時去測試他的各種腦幹反射，仍有輕微的反應，但急性期過後，患者可能會繼續出血，使狀況變差至腦幹壞死，這時再做各種腦幹反射的測試，患者也沒有反應，醫護人員會以更精密的儀器測試，以確認患者是否達到腦死階段。

另一種情況為急性期過後，患者腦部被破壞的情況已經停止，腦部功能漸漸回復，就算當初的情況危急，若不是腦幹死亡，就有被救活的機會。

