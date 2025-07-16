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公費流感抗病毒藥擴大對象 8月起增列產婦、肥胖兒少

2025/07/16 05:30
公費流感抗病毒藥擴大對象 8月起增列產婦、肥胖兒少

▲因產後2週內婦女於生理上仍處於免疫系統尚未完全恢復階段，感染流感發生併發症及死亡風險相對高，因此8月1日起，納入公費流感抗病毒藥劑使用對象；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

公費流感抗病毒藥擴大對象 8月起增列產婦、肥胖兒少

▲疾管署副署長羅一鈞表示，公費流感抗病毒藥劑使用對象再增2類，分別為產後2週內婦女，以及未滿18歲兒少BMI超過同齡第95百分位者。（疾管署提供）

國內類流感就診連續7週下降，上週7萬8503人次為今年最低，但為了備戰下一波流感季，疾管署昨宣布，8月1日起，公費流感抗病毒藥劑使用對象再增2類，分別為產後2週內婦女，以及未滿18歲兒少BMI（身體質量指數）超過同齡第95百分位者，涵蓋兒少肥胖定義，合計逾50萬人符合資格。

逾50萬人受惠

疾管署副署長羅一鈞表示，此次修訂是參考世界衛生組織與美國疾病管制中心公布指引，以及台灣感染症醫學會、台灣兒童感染症醫學會建議，並於今年5月14日衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組會議諮詢專家意見後，進而做出調整。

羅一鈞指出，據國際指引、醫學會及文獻資料顯示，產後2週內婦女於生理上仍處於免疫系統尚未完全恢復階段，感染流感發生併發症及死亡風險相對高，以及肥胖者感染流感住院率較高且恢復較差，但原公費藥劑使用條件限定BMI≧30，未能涵蓋兒少BMI肥胖定義，因此此次進一步明確定義，將這2類對象納入適用範圍。

羅一鈞說明，這2類族群從8月起如有類流感症狀，經醫師判斷符合用藥治療，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。目前我國公費藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙配置於約4千家醫療機構，庫存尚有299.9萬人份。疾管署統計，去年10月至今累計1689例流感重症、410例死亡。

新冠疫情也持續下降，但上週就診仍達2萬9007人次，並新增114例重症及32例死亡，最年輕死亡為南部40多歲男性。

新冠降溫死亡率仍高 8大重症警訊速就醫

疾管署防疫醫師林詠青說明，該男有神經系統慢性病及心臟病史，長期臥床，未接種最新JN.1疫苗，一開始發燒、咳嗽，後續出現血氧偏低、肺炎入住加護病房，因持續惡化且併發敗血症，不幸於住院第4天過世。

林詠青指出，嬰幼兒、年長者、慢性病患感染新冠仍要注意重症風險，若出現8大警示徵兆，如1.喘或呼吸困難；2.持續胸痛或胸悶；3.意識不清；4.皮膚、嘴唇或指甲床發青；5.無法進食、喝水或服藥；6.過去24小時無尿或尿量顯著減少；7.收縮壓〈90mmHg（毫米汞柱）；8.無發燒之情形下心跳〉100次／分鐘，應立刻就醫。

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