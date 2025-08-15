自由電子報
晴時多雲

台南驚傳雨傘節咬傷意外 4旬男豪雨後清理住家環境被咬

2025/08/15 13:41

麻豆新樓醫院。（記者楊金城攝）

麻豆新樓醫院。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆1名42歲民眾在802豪大雨後清理住家環境積水時，竟然被毒蛇雨傘節咬傷而面臨生命危險。8月3日凌晨經送至麻豆新樓醫院急救後，病人獲得即時的救治，近日康復返回家庭，感謝專業醫療照護救回一命。

今（2025）年3月，麻豆1位老農民在田間工作時被眼鏡蛇咬傷，送至麻豆新樓醫院打6支抗蛇毒血清急救，這次黃姓民眾再被雨傘節咬傷情況引起醫護人員的高度重視。

黃男有戴手套整理環境，在8月3日凌晨1點被雨傘節咬傷右手，醫師檢查時發現蛇的咬痕，為黃男打了2支抗蛇毒血清救治。

因台南接連颱風、豪大雨，麻豆地區的環境變得潮濕，毒蛇活動的風險因此大幅增加，民眾在重建家園、清理環境時要小心有蛇出沒；為了保障居民的安全，麻豆新樓醫院今天（15日）呼籲民眾積極加強環境清理工作時，要預防毒蛇咬傷的發生。

毒蛇在潮濕的環境中容易出沒，尤其在雜草叢生及物品堆放雜亂的地方。為了減少蛇類的隱藏空間，醫院建議民眾定期清理雜草與堆放物品、保持排水通暢，避免雨水積聚吸引小動物進而引來蛇類、加強居家環境安全，修補圍欄及門窗的密閉性，避免蛇類入侵、種植驅蛇植物如薄荷和大蒜。

麻豆新樓醫院急診科主任林森山說，最近台南多雨，導致積淹水的情況頻繁，清理環境雖然可以減少蛇類棲息，但要小心被毒蛇咬傷的風險。如果被毒蛇咬傷，儘可能記下蛇的種類並就醫處置。

台灣雨傘節。（取自台灣生物多樣性網絡）

台灣雨傘節。（取自台灣生物多樣性網絡）

