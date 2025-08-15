台南校園VR體驗＋實地演練 師生齊巡清防堵登革熱

南市教育局邀集各校進行登革熱防治研習及校園實地孳清演練。（ 記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市教育局與國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，分別在新營區新泰國小與南區新興國中舉辦「校園病媒蚊蟲在地生活深耕計畫增能研習暨孳清演練」，由專業人員與教師共同討論校園高風險環境管理，並透過VR課程體驗登革熱防治流程。

活動除分享教案與課程設計，還安排實地巡檢與孳清，強化學校日常防疫巡檢機制，推動「學校－家戶－社區」的聯防模式。近期颱風豪雨後，各校在進行災後環境整理的同時，也加強盤點高風險區域，繪製防疫熱區地圖，並配合環保單位展開第三階段環境消毒。

教育局長鄭新輝表示，持續輔導學校成立防蚊實驗社團，結合觀察與實作培養學生防疫知識與行動。今年再度與國衛院合作，期望透過師資增能，讓正確觀念延伸至家庭與社區。

教育局提醒，防治登革熱需長期落實「巡、倒、清、刷」，並徹底清除積水容器，才能減少病媒蚊孳生。也呼籲民眾維持校園與周邊環境整潔，避免亂丟垃圾或瓶罐，共同維護安全健康的生活空間。

登革熱防治結合虛擬實境（VR）課程遊戲。（圖由南市教育局提供）

