台大兒醫溫暖角落變成人科？ 院方回應

台大兒童醫院3樓生理檢查區傳出將挪給成人科的醫療業務使用，引來家長與網友不捨。（翻攝自「兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事」粉專）

〔記者邱芷柔／台北報導〕少子化趨勢，專屬的兒童醫療空間更顯珍貴。國內兒童醫院龍頭台大兒醫近日傳出3樓的「生理檢查區」將改作成人科醫療業務使用，引來家長與網友不捨。台大醫院今（15日）澄清，該空間是為成立兒童心智病房而暫時調整，原有的裝置藝術與空間設計不會拆除或破壞。

台大兒童醫院在2014年成立，是台灣第一家公立兒童醫院，3樓生理檢查區由瑞信兒童基金會贊助規劃，打造出兼具舒適動線與溫馨氛圍的等候空間。台大醫學院小兒科臨床教授、心臟科主治醫師陳俊安昨晚在粉專「兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事」貼出6張照片，透露該區將被挪作成人科使用，提醒家長與朋友近期經過不妨拍照留念，「光線好的時候更美，人多時更能感受專屬兒童醫療的溫暖」。

貼文一出，引來網友感慨留言「兒科區域為什麼要挪給大人使用？」、「溫暖的環境應該保留下來」、「沒有投票權的兒童果然是優先被犧牲的對象」。

對此台大兒醫小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立解釋，此次調整是因為要成立兒童精神科病房，需將原本位於兒醫內的成人化療空間移出，本來計畫搬到隔壁新建的健康大樓，但因大樓尚未完工，只能暫時使用兒醫三樓等候區。

呂立表示，該區會先圍起來作為成人化療空間，瑞信兒童天地巴弟歷險記遊戲室不會被破壞，但因位於化療區內，暫時無法開放給孩子玩耍，改作放置物品使用。等健康大樓落成後，成人化療將搬離，並完全復原該區的公共藝術與畫作。

呂立也說，17年前由瑞信兒童醫療基金會與他本人、建築師團隊共同規劃設計台大兒醫八大遊戲空間，這是台灣兒童友善環境的重要里程碑，也是讓醫院環境達到國際級水準的關鍵，他感謝基金會的遠見與關懷，院方也會繼續守護這些對兒童友善就醫的重要空間。

