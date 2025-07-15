一杯U Café一句關懷！亞東醫院打造零歧視醫療環境

活動現場設有「愛的打勾勾」承諾畫布，醫護同仁親自參與創作，以色彩點亮畫布，每一筆一畫，都是對友善醫療的真心承諾。（圖由亞東醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為打造友善、無歧視的醫療環境，新北市亞東醫院今（2025）年再度響應「U Café應援活動」，與台灣愛滋病學會、愛滋病護理學會攜手合作，透過一杯咖啡喚起醫護人員對愛滋議題的關注與理解，共同實踐「在U世代 · We Unite」精神。院方希望藉由輕鬆的互動形式，打破偏見、消除標籤，讓醫療回歸「以人為本」的初心。

活動現場特設「愛的打勾勾」承諾畫布，醫護同仁在享用咖啡後共同創作，以色彩描繪對友善醫療的承諾。這幅畫布也將於同志遊行等公共場合展出，傳遞來自醫療前線的善意與支持。

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亞東醫院表示，自2009年起成為愛滋病指定醫事機構，至今累積照護經驗超過15年。截至2024年底，照護中的感染者達1391人，其中持續服藥比例高達97％，病毒量測不到（U=U）者更高達99％。

亞東醫院攜手台灣愛滋病學會與護理學會，再次響應「U Café應援活動」，以一杯咖啡實踐「在U世代 · We Unite」精神。（圖由亞東醫院提供）

副院長林子玉強調，「零歧視」不該只是口號，而應成為每位醫療人員的日常態度。亞東醫院更於今年成立「愛滋友善醫療服務小組」，由18位跨部門委員組成，全面盤點院內服務流程，並舉辦超過26場、逾2500人次的教育宣導，深化醫護對愛滋醫療及多元性別的理解與尊重。

除了醫療端的努力，亞東醫院也積極串聯社區資源，自2011年與新北市衛生局合作成立全台首間PEP門診，至今累計服務865人次，成效顯著。針對長照機構排拒感染者的困境，亞東也與9家機構簽署合作契約，成功協助多位感染者入住安養，落實「老有所依、病有所安」。

感染管制中心主任楊家瑞表示，U=U不只是防治目標，更象徵著希望與尊嚴。未來亞東醫院將持續推動科學實證與同理心兼具的醫療服務，讓每位感染者在這裡感受到平等、溫暖與安心。

亞東醫院持續以行動支持感染者，不僅守護每一位患者的健康，更致力於營造無歧視、可安心就醫的環境，攜手推動健康平權的新醫療時代。（圖由亞東醫院提供）

亞東醫院攜手台灣愛滋病學會與護理學會，再次響應「U Café應援活動」，以一杯咖啡實踐「在U世代 · We Unite」精神。（圖由亞東醫院提供）

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