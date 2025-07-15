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健康 > 杏林動態

醫師出缺3年 雲林女婿回古坑衛生所服務

2025/07/15 16:04

雲林女婿陳盈谷回古坑鄉衛生所服務。（記者黃淑莉攝）

雲林女婿陳盈谷回古坑鄉衛生所服務。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕偏鄉衛生所招募醫師不易，加上雲林已進入超高齡社會，雲林縣20鄉鎮市衛生所只有9家有開辦群醫提供門診醫療，古坑鄉衛生所醫師出缺3年，新任醫師陳盈谷7月1日到職，古坑鄉民開心說，衛生所有醫師服務能就近看診非常方便，且就像自己的家庭醫師，更令人安心。

陳盈谷現年48歲，曾在嘉義竹崎衛生所、溪口衛生所服務，雖是嘉義縣溪口人，但與雲林有特殊感情，媽媽是雲林大埤人，國中及高中讀大埤崇先中學，老婆也是雲林人，15年前即在斗六買房定居。

雲林女婿陳盈谷回古坑鄉衛生所服務。（記者黃淑莉攝）

雲林女婿陳盈谷回古坑鄉衛生所服務。（記者黃淑莉攝）

陳盈谷表示，過去有人說到衛生所服務是養老，事實上衛生所工作除看門診，還有預防保健、癌症篩檢、慢性病管理、疫苗接種、長照、居家醫療、遠距醫療、協助防疫、行政相驗及心理衛生，工作繁雜挑戰不小，需受訓進修才能掌握社會脈動與政策配合，這也是衛生所醫師招募不易原因。

曾春美指出，轄內20家衛生所開辦群醫早期最盛時有17家，因醫師出缺、地方醫療資源改變，現剩9家，因應人口結構、疾病形態改變，加上雲林許多長輩是老老相人依或獨老，衛生所逐步轉型，深入社區發展全面性公共衛生，疾病預防及長照，甚至有的衛生所已協助推動遠距、在宅醫療服務，未來將成為相關服務資源連結中心，提供更多元的服務。

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