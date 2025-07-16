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失智症10大警訊 聽視覺退化、在家迷路都應關注

2025/07/16 05:30
失智症10大警訊 聽視覺退化、在家迷路都應關注

▲台灣失智症協會推出新版「失智症10大警訊」，以及「預防失智、現在開始」等宣導素材，呼籲大眾關注自己與身邊的親友。（記者吳柏軒攝）

記者吳柏軒／台北報導

失智症10大警訊 聽視覺退化、在家迷路都應關注

▲61歲李鴻鱗（中）2年前確診失語症及阿茲海默症，但他積極治療，並從幫助別人的過程中，得到成就感。（記者吳柏軒攝）

台灣截至去年已有37萬名失智症患者，其中年輕型（65歲以前）患者已達1萬4千多人。台灣失智症協會昨日推出更新版的「失智症10大警訊」，並不只記憶力變差，時空混淆，乃至視力、聽覺出現困難以及在家中迷路等，若有多個徵兆同時出現，應提高警覺，及早檢查、診斷與治療。

失智症協會指出，失智症10大警訊包含：1.記憶力減退影響到生活；2.計畫事情或解決問題困難；3.無法勝任原本熟悉的事物；4.對時間或地點感到混淆；5.難以理解視覺影像和空間關係（誤認鏡子中的自己是別人）；6.言語表達或書寫出現困難；7.東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力；8.判斷力變差或減弱；9.從職場或社交活動中退出；10.情緒和個性的改變（容易憂鬱、生氣、疑心病、過度外向等）。

失智症協會理事長徐文俊舉例，失智症的警訊包含熟悉事務無法勝任，如媽媽煮菜變差，甚至在家中迷路等狀況，乃至焦慮、憂慮都恐是失智早期症狀，但並非有1、2項就是失智，應找專業醫師檢查。

今年61歲的貿易商李鴻鱗在職場擔任產品講師，2年前就醫確診失語症及阿茲海默症，無奈被迫退休，但馬上調整心態，積極尋求專業協助，昨天呼籲大眾注意自己與家人情況，有疑似失智症狀一定要儘早就醫。

預防失智關鍵：護眼、顧耳、降空污暴露

失智症協會與日本人氣插畫家金澤信合作，透過其筆下角色「胡子碰碰」傳遞關懷失智理念，昨天金澤信透過影片表示，他的父親也正在與阿茲海默症奮鬥，希望作品能成為人們理解失智症的契機。

醫師王培寧表示，預防失智包含多運動、多動腦、多社會互動，以及保護聽力、視力、健康飲食維持體重等；更要預防與控制三高，避免頭部受傷、抽菸，限制酒精攝取，也要預防憂鬱，更依最新研究新增「減少暴露空污」；另外視力矯正與治療也能降低失智風險。

失智症照顧者、插花老師周桂枝也分享，丈夫58歲確診失智至今20年，輕度失智維持8年、中度4年，這中間都親自照顧，一開始很難接受，但自己挺了過來：「這個家我不能讓它倒！」如今也取得園藝治療師證照，陪伴有需求者身心療癒，並更加珍惜健康身體，讓生活更有意義。

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