港婦來台除13公分胃基質瘤 衛福部苗醫團隊精準手術保脾臟

香港女患者（右2）術後住院期間，部苗陳雁捷副主任（左2）向病人及家屬，詳細說明手術結果與後續照護計畫。（圖由衛福部苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕隨著台灣醫療技術享譽國際，越來越多海外患者選擇來台就醫。一名來自香港的72歲老婦，因罹患13公分巨大胃基質瘤，跨海至衛生福利部苗栗醫院求診，經兼癌症中心副主任的胃腸外科醫師陳雁捷率領團隊施行精準胃基質瘤切除手術，患者術後恢復良好，平安出院。

苗栗醫院表示，該名患者因近半年反覆出現腹脹不適、吞嚥困難及體重減輕，於香港當地醫院就醫檢查後，發現胃部有一巨大腫瘤，且位於食道與胃交界處，緊鄰胰體尾部及脾動脈，屬高風險手術區域。經家人審慎討論評估後，決定到台灣尋求更安全有效的治療方案，並經多方打聽後，至衛福部苗栗醫院求診。

請繼續往下閱讀...

因患者的腫瘤位置除靠近食道賁門處，且與胰臟及脾動脈毗鄰，稍有不慎恐導致術中大出血或影響術後吞嚥功能，手術複雜度和難度較高。陳雁捷團隊於手術前透過電腦斷層、內視鏡檢查進行詳細評估，並與麻醉科攜手合作，制定周密的手術計畫。

手術當日，團隊以不改變原始腸胃構造為原則，精細分離病灶與周圍大血管，完整保留脾臟，且成功切除13公分腫瘤，腫瘤完整切除且包含部分安全距離，術後病理報告確認切除邊緣無殘留病灶。患者術後恢復良好，數日內即可進食，病況和精神及體力復原佳，住院2週順利出院返回香港休養。患者滿懷感激地讚許台灣醫療水準令人敬佩。

陳雁捷提醒，胃基質瘤早期症狀不明顯，若出現腹痛、吞嚥困難、體重下降或觸及腹部腫塊感等情況，應及早檢查並接受完整手術切除基質瘤，能有助於提升較佳的預後。此次成功案例也再度凸顯台灣醫療的國際競爭力與吸引力，未來部立苗栗醫院也將持續致力精進醫療品質，服務更多國內、外患者。

患者術後恢復良好，開心感謝部苗手術及照護團隊並合影留念。（圖由衛福部苗栗醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法