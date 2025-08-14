家屬陪病吃貢丸 不慎噎到呼吸困難 護理師救他脫困

劉姓男子（左）日前在醫院陪病時，不慎將貢丸吞進嘴裡噎到，護理師黎軒瑀（右）見狀以哈姆立克法按壓急救數秒，讓劉男順利脫困。（中壢天晟醫院提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕一名59歲劉姓男子日前在桃園市中壢天晟醫院的病房為家人病患陪病，劉男晚餐時，未將貢丸嚼碎就吞進嘴裡，卡在喉嚨，因而臉色漲紅、喉嚨發不出聲，呼吸不過來，他雙手緊捂脖子，走向護理站求救，護理師見狀以哈姆立克法按壓急救數秒，讓劉男順利脫困。

天晟醫院護理師黎軒瑀見狀判斷是「異物哽塞」，馬上站到劉男身後進行哈姆立克急救法，她雙手交握、快速往上衝壓，短短幾秒，劉男便將卡進喉嚨的貢丸吐了出來，呼吸恢復順暢。劉男事後也送飲料和寫感謝卡給院方護理師，以「十二萬分的感謝」致謝救命之恩。

急診室主任賴雨濃提醒，實行哈姆立克急救法，要站在病人後面，用弓箭步姿態保持穩定，用自身髖關節臀部，頂住病人後面臀部，一手握拳，另一手用手心環抱病人，在病人胸骨下面，快速往上做擠壓，觀察病人有無吐出異物。

當有人噎到、無法呼吸或咳嗽時，哈姆立克法能在關鍵時刻，救回１條寶貴人命。

