健康 > 杏林動態

台師大攜手馬偕研發「AI智慧護理車」 護理人員工作變輕鬆

2025/08/14 18:19

台師大攜手馬偕醫院研發「AI智慧護理車」，可減輕護理人員工作負擔，提升照護品質。（台師大提供）

台師大攜手馬偕醫院研發「AI智慧護理車」，可減輕護理人員工作負擔,提升照護品質。（台師大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕AI幫忙病患照護！台師大與馬偕醫院跨領域合作研發出1款具備自主導航、語音互動與AI分析能力的「AI智慧護理車」，今（14）簽署產學合作契約，將透過創新科技協助減輕護理人員的日常負擔，提升照護品質。

護理人力長期吃緊、工作量沉重。台師大電機系教授王偉彥提到，希望透過技術減少重複、耗力的搬運與操作工作，以NVIDIA Jetson Orin為基礎，整合機器視覺、語音辨識、自主移動導航與人機互動介面，打造端對端的智慧照護平台，讓護理人員能將更多時間與心力投注在病患照護上。

AI智慧護理車可透過觸控螢幕操作，讓護理人員設定從護理站到病床等各種起訖點，將依據內建地圖自主導航，操作系統還具備靈活的多路徑設定，能不限數量地配置不同路徑。且只需以「跟隨模式」引導護理車走1次指定路線，系統便能自動記憶、再現路徑，讓不同場域也能迅速導入、彈性應用，提升照護流程的便利性與即時性。

台師大副校長宋曜廷表示，校方持續深化與台積電、輝達等產業與文化機構的合作，透過產學鏈結，為學生創造更多資源與多元發展機會。此次合作不僅展現學校的研發實力，更期盼在醫療現場發揮貢獻，推動跨領域合作成果落地。

馬偕醫院總院副院長陳裕仁指出，傳統的護理流程，需要護理人員花費大量時間與體力在藥品、文件、器材的運送上，壓縮了與病患溝通照顧的時間。雙方的合作將能深化AI技術於教育、醫療、社會照護等多元應用場域。

該初步研究成果已於進入馬偕淡水安寧照護中心進行實測，第二台設備將於10月底前完成，並持續優化導入巡邏、監控、對話與異常偵測等功能。

