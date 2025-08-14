竹北大安醫院獲精密醫療器材 深入社區癌症篩檢新利器

新竹縣竹北大安醫院院長謝煒銘（左）頒發感謝狀謝謝縣議員林禹佑（右）。（新竹縣議員林禹佑提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣議員林禹佑充當「媒人」穿針引線，幫助事業有成的鄉親周嘉貴，今（14）由其妻子代表，捐贈自動升高體重儀、精密隧道式血壓計各1台給竹北大安醫院回饋社會，成為大安醫院未來持續深入社區，推動免費到府服務幫民眾在自家社區就免費做成人健檢、癌症篩檢的利器。

大安醫院院長謝煒銘說，為了鼓勵全民健檢且主動防癌，該院從今年開始主動派出醫護主動出擊到有意願的大型社區大廈，替住民們就近做免費的全民健檢和癌症篩檢。

縣議員林禹佑獲悉後很支持，又有善心人士周嘉貴願意幫助院方添購更精密的醫療器材，所以才促成今天的捐贈儀式，讓該院一口氣獲得自動升高體重儀、精密隧道式血壓計各1台，使他們未來到府免費篩檢的工作可以做得更精準。謝煒銘今天也各致贈1面感謝狀給林禹佑、周嘉貴，表示院方的感激。

在新竹縣議員林禹佑（左到右）的協助下，大安醫院院長謝煒銘今天喜獲貴人周嘉貴的夫人捐贈精密醫療器材。（新竹縣議員林禹佑提供）

新竹縣議員林禹佑迫不及待率先試驗獲贈的精密隧道式血壓計。（新竹縣議員林禹佑提供）

