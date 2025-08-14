上海也被列屈公病風險地區 我疾管署2理由暫不調旅遊建議等級

疾管署副署長曾淑慧表示，考量中國屈公病病例數仍集中廣東，且廣東疫情已出現下降趨勢，因此旅遊疫情建議等級暫時不會再調整。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕中國國家疾控局公告，廣東等6省區列為屈公病防控「1類地區」，上海等11省區則是有一定聚集性疫情發生風險的「2類地區」。對此，我國疾管署副署長曾淑慧表示，已掌握相關訊息也持續評估中，考量目前病例數仍集中廣東，其他省區較少，且廣東疫情已出現下降趨勢，因此旅遊疫情建議等級暫時不會再調整。

中國官方將屈公病流行風險由高到低分為1、2、3、4類地區，其中，「1類地區」指媒介蚊活躍期較長、以往報告登革熱本土病例較多、聚集性疫情發生風險相對較高的省區，目前包含廣東、浙江、福建、海南、雲南、廣西等。

請繼續往下閱讀...

至於上海、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州等11個省區，則被列為其次、有一定聚集性疫情發生風險的「2類地區」。

曾淑慧指出，我國已掌握中國屈公病疫情等相關訊息，也持續評估中，考量目前病例數仍集中廣東，其他省區較少，且廣東疫情已出現下降趨勢，因此旅遊疫情建議等級暫時不會再調整。

目前我國已將肯亞、玻利維亞、印尼、印度、斯里蘭卡、阿根廷、菲律賓的屈公病旅遊疫情建議等級列為第一級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施，中國廣東省、巴西、法屬留尼旺島則為第二級「警示」，對當地採取加強防護。

