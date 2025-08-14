自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》蘿蔔腿反而是好事 醫：結實小腿免疫力佳

2025/08/14 21:26

如何養出好腿？醫師侯鎮邦建議，多動、多練、多補。每天快走、爬樓梯、深蹲都行；圖為情境照。（圖取自freepik）

如何養出好腿？醫師侯鎮邦建議，多動、多練、多補。每天快走、爬樓梯、深蹲都行；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一些女生愛美，深怕自己有蘿蔔腿，美感不足。然而，林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦指出，「蘿蔔腿是好腿！」因為小腿是人體的蛋白質觀測站，特別是當病人必須住院開刀，更必須觀察病人小腿，只要是結實的小腿，即代表肌肉量夠、耐力好、恢復快。

侯鎮邦在臉書粉專「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」發文分享，有次在門診，實習醫師好奇問：「老師，為什麼病人要住院開刀，尤其是大手術，你都要特別看他的小腿？」原因就在，小腿就是人體的蛋白質觀測站。也就是說，蘿蔔腿才是好腿，特別是要經歷大手術的病人，觀察小腿成了他判斷病人恢復力的基準之一。

侯鎮邦表示，醫生看小腿，不是看腿型，而是在看蛋白質夠不夠。小腿肌肉量能反映全身肌肉狀況，肌肉不只讓人走路有力，還是免疫系統的後勤部隊，也是手術後修復身體的工廠。

他說，蛋白質足夠的人，面對大手術才扛得住；反過來，如果肌肉少，尤其是所謂的「肌少症」就糟了，不只免疫力下降、傷口癒合慢、容易感染、呼吸衰竭，甚至可能拉長住院時間。他在診間量小腿，主要目的是用最簡單的方式，預測手術後病人的恢復力。

民眾在平常應該如何養出好腿？侯鎮邦建議，多動、多練、多補。每天快走、爬樓梯、深蹲都行。在飲食上多吃高蛋白食物，包括：魚、肉、蛋、豆、奶，都是建肌肉的好原料。

侯鎮邦說，平時肌肉練起來，不只手術成功率高、恢復快，平時走路也更穩，年紀增加還是能自己照顧自己。「在我們外科醫師的眼中，蘿蔔腿才是好腿。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中