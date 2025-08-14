健康網》蘿蔔腿反而是好事 醫：結實小腿免疫力佳

如何養出好腿？醫師侯鎮邦建議，多動、多練、多補。每天快走、爬樓梯、深蹲都行；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一些女生愛美，深怕自己有蘿蔔腿，美感不足。然而，林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦指出，「蘿蔔腿是好腿！」因為小腿是人體的蛋白質觀測站，特別是當病人必須住院開刀，更必須觀察病人小腿，只要是結實的小腿，即代表肌肉量夠、耐力好、恢復快。

侯鎮邦在臉書粉專「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」發文分享，有次在門診，實習醫師好奇問：「老師，為什麼病人要住院開刀，尤其是大手術，你都要特別看他的小腿？」原因就在，小腿就是人體的蛋白質觀測站。也就是說，蘿蔔腿才是好腿，特別是要經歷大手術的病人，觀察小腿成了他判斷病人恢復力的基準之一。

請繼續往下閱讀...

侯鎮邦表示，醫生看小腿，不是看腿型，而是在看蛋白質夠不夠。小腿肌肉量能反映全身肌肉狀況，肌肉不只讓人走路有力，還是免疫系統的後勤部隊，也是手術後修復身體的工廠。

他說，蛋白質足夠的人，面對大手術才扛得住；反過來，如果肌肉少，尤其是所謂的「肌少症」就糟了，不只免疫力下降、傷口癒合慢、容易感染、呼吸衰竭，甚至可能拉長住院時間。他在診間量小腿，主要目的是用最簡單的方式，預測手術後病人的恢復力。

民眾在平常應該如何養出好腿？侯鎮邦建議，多動、多練、多補。每天快走、爬樓梯、深蹲都行。在飲食上多吃高蛋白食物，包括：魚、肉、蛋、豆、奶，都是建肌肉的好原料。

侯鎮邦說，平時肌肉練起來，不只手術成功率高、恢復快，平時走路也更穩，年紀增加還是能自己照顧自己。「在我們外科醫師的眼中，蘿蔔腿才是好腿。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法