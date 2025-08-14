自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》健檢報告滿江紅 醫：紅字不一定是生病

2025/08/14 20:51

健康網》健檢報告滿江紅 醫：紅字不一定是生病

滿江紅的健檢報告！經常引起恐慌。家庭醫師謝羽翔則要大家不要過度驚慌，「紅字不代表一定『生病』」；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自衛福部推出「健康存摺」後，「檢驗（查）結果資料」、「影像或病理檢驗（查）報告資料」及「出院病歷摘要」供民眾自行下載，再加上不少智慧穿戴式載具問世，一般民眾對檢驗數據已不再陌生。家庭醫師謝羽翔則要大家看到健檢紅字，不要過度驚慌，「紅字不代表一定『生病』」。

謝羽翔在臉書粉專「大小謝醫師的家庭健康學 」發文指出，報告上的紅字，其實是身體對你發出的「早期提醒」。

掌握以下原則

●看趨勢，不看單次：比起一次紅字，更該關注「幾年來是否越來越偏離正常值」。

●配合醫師判讀：有些紅字其實因年齡、性別、生理週期等會有誤差，並非全然危險。

●定期追蹤與調整：調整飲食、睡眠、運動甚至壓力管理，都是回歸正常的關鍵。

謝羽翔說，健檢報告常見的項目，有血壓、血糖、膽固醇，還有肝功能、腎功能、血脂肪，甚至有人會加碼再做癌症指標。

紅字警示

●血壓、血糖、膽固醇：三高（高血壓、高血脂、高血糖）是慢性病前兆，紅字可能代表代謝出現問題，特別需留意空腹血糖、HbA1c（糖化血色素）等長期指標。

●肝功能（GOT、GPT、γ-GT）：紅字可能與脂肪肝、飲酒、用藥或 病毒性肝炎有關。長期飲食無控制、外食族群容易出現異常的項目。

●腎功能（肌酸酐、尿素氮、eGFR）：異常可能與長期血壓、糖尿病控制 不良相關，也會影響尿液濃縮與排毒能力。

●血脂肪（總膽固醇、HDL、LDL、三酸甘油脂）：LDL偏高或HDL偏低會提高心血管疾病風險，是現代人常見的警訊。

●癌症指標（如CEA、AFP、PSA等）：不一定是癌，但若異常需結合其他檢查評估，切勿自行解讀後過度焦慮或忽略！

在社群平台上也有一些人，拿著自律神經自費健檢報告，非常憂心來詢問醫師，也就是「心律變異率」（heart rate variability，簡稱HRV），利用幾分鐘的心率變化，去推測交感和副交感神經的平衡性。身心科醫師王耀霆直接回應，若真的出現自律神經失調症狀，找有經驗的醫師幫你評估就行，不要再花錢做檢查。王耀霆解釋，自律神經失調也不是一個病，只是身體發出的一個警訊，處理好藏在背後的原因，症狀自然會消失。

謝羽翔再次強調，看到健檢紅字別太恐慌，學著看懂報告，才是關鍵！

