健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腹瀉疫情上升「諾羅病毒佔8成」 極低量即可致病、潛伏期曝光

2026/02/24 14:45

疾管署表示，肥皂洗手比酒精更有效預防諾羅病毒和腸病毒。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內腹瀉疫情近期呈現緩升趨勢，疾管署指出，腹瀉群聚致病原以諾羅病毒為主，占83.8％。這種病毒傳染力極強，只需極低病毒量即可致病，潛伏期約10至50小時，不僅可經由食入受污染食物或飲水感染，也可能因吸入病人嘔吐物或排泄物產生的飛沫而中鏢。疾管署呼籲民眾落實手部清潔與飲食衛生，開學後更要養成勤洗手好習慣，遠離腸病毒。

春節期間南北往返、返鄉團圓及聚餐頻繁，共食機會大增，也提高諾羅病毒傳播風險。常見症狀包括水瀉與嘔吐，部分患者還會出現噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛與肌肉痠痛等情形，幾乎各年齡層都可能感染。

疫情中心副主任李佳琳指出，今年第5週（2月1日至2月7日）腹瀉門急診就診14萬2814人次，第6週（2月8日至2月14日）增至17萬1756人次，春節前呈現上升趨勢。第7週（2月15日至2月21日）就診8萬0308人次，較前一週下降，主要因春節連假多數門診休診所致。

除夕至初五（2月16日至2月21日）期間，腹瀉急診就診1萬5597人次，占急診總人次約10.1％。近4週共通報122起腹瀉群聚案件，以餐飲旅宿業最多；其中37起檢驗陽性案件中，31件為諾羅病毒，占83.8％。

國際疫情同樣升溫。韓國、日本與英國諾羅疫情為近5年最高，中國與香港腹瀉病例增加，義大利冬季奧運也傳出群聚感染。疾管署副署長林明誠提醒，出國旅遊返台後若有不適，應主動告知醫師旅遊與接觸史。

關於防範諾羅病毒的關鍵，林明誠表示，如廁後、進食或備餐前應以肥皂正確洗手。生熟食分開處理，避免生食生飲，尤其蚵、貝類等帶殼水產應徹底煮熟。若出現腹瀉或嘔吐症狀，應儘速就醫並在家休息，避免傳染他人。而環境消毒也很重要，他說明，一般環境可用20c.c.漂白水加1公升清水（1,000 ppm）擦拭；若處理嘔吐物或排泄物，則需用100c.c.漂白水加1公升清水（5000 ppm）消毒。漂白水應當天配製、標示日期，24小時內未用完須丟棄。

此外，本週各級學校陸續開學，腸病毒疫情也需要注意。李佳琳表示，第7週腸病毒門急診1856人次，較前一週5262人次下降64.7％，同樣因連假影響，後續仍需觀察。今年尚無重症確定病例，近4週實驗室監測以克沙奇A6型為主，其次為A4與A16型。

疾管署長羅一鈞提醒，腸病毒傳染力強，不只幼兒，青少年與成人也可能感染，只是症狀較輕微。最有效預防方式仍是以肥皂勤洗手，並落實「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟。酒精對腸病毒效果有限，建議平時以500ppm含氯漂白水進行環境清消。若幼兒感染腸病毒，家長須留意嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，一旦出現應立即送醫。他強調，春節後與開學季是病毒傳播關鍵期，只要落實洗手、飲食衛生與環境消毒，就能有效降低感染風險。

林明誠補充，觀察歷年病毒性腸胃炎與流感的流行趨勢，疫情從攀升到反轉下降，最快也要5週，「即便後續防治措施奏效，疫情開始趨緩，要真正明顯下降，預估仍需約3至4週時間。」他提醒這段期間，民眾仍須做好個人防護。

韓國、日本及英國諾羅病毒感染疫情為近5年最高，林明誠分析，近2年正值諾羅病毒流行高峰期，主因是病毒型別出現明顯轉變，目前以新型GII.17為主流。該型別特別容易感染成人，且症狀較為劇烈，常見嚴重嘔吐與腹瀉。

