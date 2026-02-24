自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

揪出幽門桿菌 南市府籲45-74歲把握全新胃癌公費篩檢

2026/02/24 15:07

胃癌篩檢服務提供45至74歲民眾，可享終身1次公費篩檢。（南市衛生局提供）

胃癌篩檢服務提供45至74歲民眾，可享終身1次公費篩檢。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕為守護國人胃部健康，自今年起正式將「胃癌篩檢」納入第6項公費癌症篩檢服務，提供45至74歲民眾，可享有終身1次的公費篩檢，檢測項目為「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」，僅需透過糞便檢體即可完成檢查。

南市衛生局長李翠鳳表示，胃癌是國人常見癌症，因早期症狀不明顯常被忽視。依據國民健康署統計，全台每年新增逾4000名胃癌病例，奪走近2000條寶貴生命。研究指出「幽門螺旋桿菌」是誘發胃癌的主因；「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」檢查方式簡單、迅速，若檢驗結果為陽性，醫師將視其評估安排胃鏡檢查或除菌治療，早期找出病灶，阻斷胃癌形成。

李翠鳳指出，台南37區衛生所及多家合約醫療院所提供公費胃癌篩檢服務（https://p.tainan.gov.tw/rPBDx2 ），合約院所具備完整作業流程與異常追蹤機制，從篩檢、診斷到除菌治療或胃鏡檢查皆可協助安排，減少民眾就醫疑慮，讓檢查更加安心。國民健康署亦製作胃癌與幽門螺旋桿菌防治衛教短片（https://p.tainan.gov.tw/otvaq），協助民眾建立正確防癌觀念。

衛生局呼籲，45至74歲民眾善用公費胃癌篩檢服務，了解自身幽門螺旋桿菌感染情形，並依專業評估接受後續檢查或治療。及早篩檢、及早治療，才能為自己與家人的胃健康築起最佳防護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中