揪出幽門桿菌 南市府籲45-74歲把握全新胃癌公費篩檢

胃癌篩檢服務提供45至74歲民眾，可享終身1次公費篩檢。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕為守護國人胃部健康，自今年起正式將「胃癌篩檢」納入第6項公費癌症篩檢服務，提供45至74歲民眾，可享有終身1次的公費篩檢，檢測項目為「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」，僅需透過糞便檢體即可完成檢查。

南市衛生局長李翠鳳表示，胃癌是國人常見癌症，因早期症狀不明顯常被忽視。依據國民健康署統計，全台每年新增逾4000名胃癌病例，奪走近2000條寶貴生命。研究指出「幽門螺旋桿菌」是誘發胃癌的主因；「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」檢查方式簡單、迅速，若檢驗結果為陽性，醫師將視其評估安排胃鏡檢查或除菌治療，早期找出病灶，阻斷胃癌形成。

請繼續往下閱讀...

李翠鳳指出，台南37區衛生所及多家合約醫療院所提供公費胃癌篩檢服務（https://p.tainan.gov.tw/rPBDx2 ），合約院所具備完整作業流程與異常追蹤機制，從篩檢、診斷到除菌治療或胃鏡檢查皆可協助安排，減少民眾就醫疑慮，讓檢查更加安心。國民健康署亦製作胃癌與幽門螺旋桿菌防治衛教短片（https://p.tainan.gov.tw/otvaq），協助民眾建立正確防癌觀念。

衛生局呼籲，45至74歲民眾善用公費胃癌篩檢服務，了解自身幽門螺旋桿菌感染情形，並依專業評估接受後續檢查或治療。及早篩檢、及早治療，才能為自己與家人的胃健康築起最佳防護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法