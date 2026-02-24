無法打疫苗！3個月大早產男嬰染B流 急住ICU積極治療

疾管署防疫醫師林詠青（右）提醒，6個月以下嬰兒無法接種疫苗，最好的保護方式就是身邊的大人都要打。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕北部一名3個月大、具有早產史的男嬰，因未滿6個月無法接種流感疫苗，2月初感染B型流感後併發嚴重細菌性肺炎，一度住進加護病房（ICU）搶救，所幸經10天積極治療後平安出院。醫師提醒，6個月以下嬰兒無法接種疫苗，最好的保護方式就是身邊的大人都要打。

疾管署防疫醫師林詠青表示，男嬰最初只有鼻塞、咳嗽等類似感冒症狀，但發病第4天出現嗜睡、活動力下降、食慾不振等警訊。就醫檢查發現已有肺炎跡象，確診B型流感併發細菌感染，隨即收治ICU。經治療後病況穩定，已在2月中旬出院。

流感疫情方面，目前整體呈下降趨勢，尚未進入流行期。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，第7週（2/15–2/21）類流感門急診5萬8075人次，較前一週11萬7073人次下降50.4%，主因春節連假多數門診休診。除夕至初五急診就診1萬9029人次，低於2024及2025年同期，高峰落在初二。

不過，春節期間（2/14–2/22）仍新增5例流感併發重症與2例死亡。林詠青表示，今年第3例流感死亡為南部91歲女性，患有糖尿病及高血壓，發病後2天內病逝。他指出，7成以上重症死亡為65歲以上長者，呼籲高齡族群儘速接種疫苗。

針對外界關心B型流感是否會在開學後進入流行期，疾管署副署長林明誠說明，是否進入流行期主要觀察急診就診占比。春節期間因門診減少，急診占比曾有1天全台超過流行閾值（11%），但僅維持1天隨即下降，預估即使B流升溫，也不致突破11%。不過他提醒，預期3月可能出現B流超車A流情形，春季流感通常持續到清明連假左右。

國際疫情方面，全球流感陽性率整體下降，但韓國、日本仍處高點，且以B型流感為主；全球主要流行型別仍為A型，但B型占比正在上升。林明誠提醒，出國返台若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀應儘速就醫。他也強調，目前疫苗對流行中的B型流感仍具保護力。此外，夏季也可能出現新冠或流感小高峰，接種疫苗仍是預防重症與死亡最有效方式。

