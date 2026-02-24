自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

無法打疫苗！3個月大早產男嬰染B流 急住ICU積極治療

2026/02/24 15:26

疾管署防疫醫師林詠青（右）提醒，6個月以下嬰兒無法接種疫苗，最好的保護方式就是身邊的大人都要打。（記者侯家瑜攝）

疾管署防疫醫師林詠青（右）提醒，6個月以下嬰兒無法接種疫苗，最好的保護方式就是身邊的大人都要打。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕北部一名3個月大、具有早產史的男嬰，因未滿6個月無法接種流感疫苗，2月初感染B型流感後併發嚴重細菌性肺炎，一度住進加護病房（ICU）搶救，所幸經10天積極治療後平安出院。醫師提醒，6個月以下嬰兒無法接種疫苗，最好的保護方式就是身邊的大人都要打。

疾管署防疫醫師林詠青表示，男嬰最初只有鼻塞、咳嗽等類似感冒症狀，但發病第4天出現嗜睡、活動力下降、食慾不振等警訊。就醫檢查發現已有肺炎跡象，確診B型流感併發細菌感染，隨即收治ICU。經治療後病況穩定，已在2月中旬出院。

流感疫情方面，目前整體呈下降趨勢，尚未進入流行期。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，第7週（2/15–2/21）類流感門急診5萬8075人次，較前一週11萬7073人次下降50.4%，主因春節連假多數門診休診。除夕至初五急診就診1萬9029人次，低於2024及2025年同期，高峰落在初二。

不過，春節期間（2/14–2/22）仍新增5例流感併發重症與2例死亡。林詠青表示，今年第3例流感死亡為南部91歲女性，患有糖尿病及高血壓，發病後2天內病逝。他指出，7成以上重症死亡為65歲以上長者，呼籲高齡族群儘速接種疫苗。

針對外界關心B型流感是否會在開學後進入流行期，疾管署副署長林明誠說明，是否進入流行期主要觀察急診就診占比。春節期間因門診減少，急診占比曾有1天全台超過流行閾值（11%），但僅維持1天隨即下降，預估即使B流升溫，也不致突破11%。不過他提醒，預期3月可能出現B流超車A流情形，春季流感通常持續到清明連假左右。

國際疫情方面，全球流感陽性率整體下降，但韓國、日本仍處高點，且以B型流感為主；全球主要流行型別仍為A型，但B型占比正在上升。林明誠提醒，出國返台若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀應儘速就醫。他也強調，目前疫苗對流行中的B型流感仍具保護力。此外，夏季也可能出現新冠或流感小高峰，接種疫苗仍是預防重症與死亡最有效方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中