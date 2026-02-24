限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
9成攝護腺癌患者體內驗出微塑膠 腫瘤濃度竟高出2.5倍
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究稱表明，在10名被診斷出患有攝護腺癌的男性中，有9名體內存在微塑膠顆粒。研究人員也發現，這些顆粒在癌症腫瘤內部的含量，高於附近的非癌症攝護腺組織。此研究將於26日在美國臨床腫瘤學會泌尿生殖系統腫瘤研討會上發表。
根據科學網站《Science Daily》報導，此研究由美國紐約大學朗格尼醫學中心的研究團隊進行。研究人員針對10名接受攝護腺切除手術患者的攝護腺組織樣本進行分析，發現在90%腫瘤樣本和70%非癌症樣本中都可檢測到微塑膠顆粒。
研究團隊還注意到腫瘤組織中塑膠含量顯著高於健康攝護腺組織。平均而言，癌症樣本中的塑料濃度約為健康攝護腺組織的2.5倍。
研究團隊表示，初步研究提供重要的證據，表明微塑膠暴露可能是攝護腺癌的風險因素。研究成員補充，雖然早期的研究暗示微塑膠與心臟病和失智症等疾病之間存在關聯，但很少有研究直接將其與攝護腺癌聯繫起來。
研究團隊解釋，食品容器、包裝、化妝品和其他日常用品中使用的塑膠，在加熱、磨損或化學變化後會分解成微小顆粒，而這些顆粒可透過吞嚥或吸入進入人體。
研究人員指出，此研究是西方首個測量攝護腺腫瘤中微塑膠含量，並將其與非癌性攝護腺組織中的微塑膠含量進行直接比較的研究。
研究團隊強調，此研究揭示了塑膠帶來的潛在健康隱患，凸顯採取更嚴格的監管措施的必要性。研究人員補充，此研究樣本數較小，之後還需要進行更大規模的研究來證實研究結果。
