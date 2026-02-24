自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

9成攝護腺癌患者體內驗出微塑膠 腫瘤濃度竟高出2.5倍

2026/02/24 14:54

研究顯示，微塑膠存在於大多數攝護腺癌腫瘤內部。圖為微塑膠示意圖。（擷自Shutterstock）

研究顯示，微塑膠存在於大多數攝護腺癌腫瘤內部。圖為微塑膠示意圖。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究稱表明，在10名被診斷出患有攝護腺癌的男性中，有9名體內存在微塑膠顆粒。研究人員也發現，這些顆粒在癌症腫瘤內部的含量，高於附近的非癌症攝護腺組織。此研究將於26日在美國臨床腫瘤學會泌尿生殖系統腫瘤研討會上發表。

根據科學網站《Science Daily》報導，此研究由美國紐約大學朗格尼醫學中心的研究團隊進行。研究人員針對10名接受攝護腺切除手術患者的攝護腺組織樣本進行分析，發現在90%腫瘤樣本和70%非癌症樣本中都可檢測到微塑膠顆粒。

研究團隊還注意到腫瘤組織中塑膠含量顯著高於健康攝護腺組織。平均而言，癌症樣本中的塑料濃度約為健康攝護腺組織的2.5倍。

研究團隊表示，初步研究提供重要的證據，表明微塑膠暴露可能是攝護腺癌的風險因素。研究成員補充，雖然早期的研究暗示微塑膠與心臟病和失智症等疾病之間存在關聯，但很少有研究直接將其與攝護腺癌聯繫起來。

研究團隊解釋，食品容器、包裝、化妝品和其他日常用品中使用的塑膠，在加熱、磨損或化學變化後會分解成微小顆粒，而這些顆粒可透過吞嚥或吸入進入人體。

研究人員指出，此研究是西方首個測量攝護腺腫瘤中微塑膠含量，並將其與非癌性攝護腺組織中的微塑膠含量進行直接比較的研究。

研究團隊強調，此研究揭示了塑膠帶來的潛在健康隱患，凸顯採取更嚴格的監管措施的必要性。研究人員補充，此研究樣本數較小，之後還需要進行更大規模的研究來證實研究結果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中