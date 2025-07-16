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M痘增4例均未打疫苗 今年境外移入中國占一半

2025/07/16 05:30
M痘增4例均未打疫苗 今年境外移入中國占一半

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳提醒M痘疫情傳播風險持續。（疾管署提供）

記者林惠琴／台北報導

M痘增4例均未打疫苗 今年境外移入中國占一半

▲接種疫苗有助防範感染；示意圖。（照片來源：shutterstock）

M痘傳染風險上升，疾管署昨公布上週新增4例M痘，3例本土、1例境外移入來自中國；今年累積17例本土及4例境外移入，境外移入以中國2例占一半，其餘香港及泰國各1例，提醒傳染力更強、更兇猛的Ib型，中國從6月底至今已新增9例，民眾前往應注意防護措施。

示警兇猛新病毒株在中國現蹤

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週新增3例本土M痘為北部2例與中部1例，以及1例中國移入，均為30多歲男性，均未曾接種M痘疫苗，7月上旬發病，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等，經醫師評估後採檢通報確診，疫調發現皆為散發病例。

李佳琳指出，全球M痘疫情持續，今年截至7月11日已累計逾2萬例，主要發生在非洲、美洲。亞洲包括中國、澳大利亞、菲律賓、泰國、香港、新加坡等持續報告零星疫情，其中，中國自6月底迄今新增9例Ib型，累計達23例Ib型。我國則尚未出現Ib型個案。

李佳琳說明，世界衛生組織宣告此波疫情仍構成「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，建議所有發生傳播的國家採取監測與防控、疫苗接種等措施。

疾管署統計，2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病至今累計473例，包含441例本土及32例境外移入。

國內已有9萬9661人接種1劑M痘疫苗，其中尚有3萬1177人、占31%待打第2劑，疾管署副署長羅一鈞提醒，時至暑假活動及旅遊旺季，去年6至12月為國內M痘流行高峰期，今年同期也要注意，目前正值暑假活動及旅遊旺季，應儘速接種2劑疫苗以達完整保護力。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等。如出現皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等皮膚病灶，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛，或是耳周、腋窩、頸部或腹股溝等淋巴腺腫大等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫。

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