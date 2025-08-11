限制級
健康網》5歲童遊戲室被蛇咬2口 「毋湯」用嘴吸毒
〔健康頻道／綜合報導〕基隆市中正區大型社區遊戲室，竄進一條龜殼花，5歲男童被咬兩口，送醫已無大礙。健保署再次叮嚀，遇蛇要冷靜，切記不要切開傷口，更不要嘗試用嘴巴吸出毒液，甚至不建議在局部注射抗毒血清，可能造成肢端壞死。
很多戲劇裡都錯誤示範，只要劇中人被毒蠍、毒蜘蛛、毒蛇等，急救的人都張口吸毒液，健保署呼籲，不要這樣做，會弄得雙中毒。
衛福部「全國解毒劑儲備網」指出，龜殼花又叫牛角蛇，是台灣常見六種毒蛇之一，屬出血性毒。常棲於草叢、雜木區近人住居附近，甚至躲入屋內。
衛福部表示，被咬傷時，毒牙痕明顯，局部會疼痛、腫脹，皮下可見瘀血，少數有水泡或血泡。部分患者有續發感染或淋巴腺炎。延遲治療時，腫脹程度可能會迅速惡化，嚴重時造成腔室症候群、橫紋肌溶解症等。
這種出血性毒，對人類血小板及凝血因子可能有部分影響，臨床上部分病人會有出血傾向血小板減少，但程度多為輕至中度。不過曾有報告可能導致急性腎臟損傷，也許和橫紋肌溶解的程度有關。
除了不可用嘴吸毒液外，健保署專頁也提供初步處置方式：
●保持冷靜，記住蛇的特徵。
●脫掉戒指、手鐲、手錶等物品。
●使用彈性繃帶包紮患部，鬆緊度以能夠插入一根手指頭為原則，目的是減少毒液經由淋巴回流，並避免產生患肢缺血症狀，這點對於神經性毒蛇的咬傷尤其重要。
●將患肢儘可能保持低於心臟的位置。
●不要冰敷，因為冰敷腫脹的局部會使循環變差，造成組織大量壞死。
●初步處置後，應儘速送醫，接受必要的治療。
