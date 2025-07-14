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健康 > 杏林動態

韓劇「機智醫生生活」醫師組團駐唱 宜蘭版真實上映

2025/07/14 13:09

博愛醫院醫師呂長運（中）組樂團駐唱，韓劇宜蘭版機智醫生生活真實上映。（記者游明金攝）

博愛醫院醫師呂長運（中）組樂團駐唱，韓劇宜蘭版機智醫生生活真實上映。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕韓劇「機智醫生生活」裡的醫生們，利用組團唱歌紓壓，宜蘭版的「機智醫生」也在真實生活上映；博愛醫院外科主治醫師呂長運與友人共同組「鬥鬧熱走唱隊」樂團，在20年後強勢回歸，最近巡走pub駐唱，也發行新的專輯，呂長運白天拿的是手術刀，晚上彈的是吉他。他說，這兩個都是他喜歡的工作。

「鬥鬧熱走唱隊」受到「台灣新文學之父」賴和的啟發，從2005年開始走唱並出版專輯「河」，把經典文學變做流行音樂。怎麼會想到以賴和作為專輯創作來源？呂長運指出，大學時為了要做一個專題，才發現彰化有一個台灣文學家賴和。

他說，「賴和做了很多事情，但我們都不知道，他還是我的鄰居」，賴和的文章裡描寫的都是我們彰化當地街坊發生的過程，所以他有很大的虧欠感，曾經有一個這麼厲害的彰化前輩，在彰化生活寫作，為台灣做了那麼多事，因此才動了用賴和的文學作品來創作。

博愛醫院外科主治醫師呂長運。（取自博愛醫院官網）

博愛醫院外科主治醫師呂長運。（取自博愛醫院官網）

被問到「你是學醫的，如何和音樂有連結？」呂長運表示，他大學開始參加吉他社，開始學吉他唱歌，也開始學習創作，賴和的作品很厲害，你看他寫的歌仔調，工整對仗，很適合入歌。

2005年，他們是一群剛畢業的學生，做了1張專輯做紀念；但之後有的出國留學，呂長運就去投入臨床做住院醫生，解散之後就沒有再一起創作，很有緣的在20年之後，他們又聚在一起，也有人找表演，經過20年也經過人生歷練，現在也都快是當年賴和的年紀，心境有很大不同。

呂長運指出，過去做的是慷慨激動的歌，他們的歌也融入賴和心境，賴和也有落寞，有知識份子無法做到的事情，最後只好放棄，現在回頭看非常人性，去年出版新專輯「自由花」，重新溫暖而熱鬧的歌唱賴和與他的時代。

「醫生工作與樂團當然不同。」呂長運說，外科醫生和樂團唱歌一點關係都沒有，但都是他喜歡的部分，他熱愛他的工作，開刀、醫病，但也很愛音樂，但來宜蘭之後，比較有時間可以調配，現在成員有拍戲得過4座金鐘獎的、有做醫學史教授，也有一位是做台語文學，也有科技教學、醫學倫理，他是宜蘭代表，是男生主唱和吉他手。

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