健康網》泡麵沒加防腐劑 它才是最大地雷！ 營養師破解2迷思

營養師表示，颱風天吃泡麵想營養均衡，記得加顆蛋或鮪魚罐頭，放一些蔬菜進去，少一點點調味，不僅美味，也可吃得更營養；示意圖。（取自pixabay）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕凱米颱風持續影響台灣，今（25）日全台22縣市都放颱風假，相信不少人在颱風假前已囤好泡麵了吧！好食課營養師Anna李宜樺在粉專「好食課」發文解惑「泡麵加防腐劑」、「吃泡麵會禿頭」2大泡麵迷思。其中針對前者疑問，她解答，目前泡麵是依靠油炸或烘乾脫水保存，且法規有明文規定，不得添加防腐劑，不過，目前法規尚未規範醬料包不能添加防腐劑，因此部分產品仍會添加防腐劑，建議檢視泡麵包裝成分標示。

迷思1：泡麵有加防腐劑 吃了變木乃伊

李宜樺提及，遇到可長久保存的東西，不少人第一直覺反應就是覺得產品有加防腐劑，但其實食物能長久保存，除了靠添加外來物外，將水分降低到一定程度，就可延緩食物的腐敗！目前泡麵主要是依靠油炸或烘乾脫水來長久保存，且法規已有明文規定，泡麵麵體不得添加防腐劑，因此泡麵麵體是不會有防腐劑。

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唯一有可能有問題的便是醬料包！李宜樺說明，目前法規未規範醬料包不能添加防腐劑，因此部分進口泡麵或國內拌麵類的醬料包，仍會添加防腐劑，建議直接於泡麵包裝成分標示檢視，是否含有防腐劑。

迷思2：吃泡麵會禿頭

吃泡麵真的會禿頭？李宜樺強調，禿頭主要與遺傳、壓力、清潔不當，以及營養不均有關，會有此迷思主要是因為泡麵大多欠缺營養所致，不然吃泡麵是不會禿頭的。

李宜樺提醒，颱風天吃泡麵想營養均衡，記得加顆蛋或鮪魚罐頭，放一些蔬菜進去，少一點點調味，不僅美味，也可吃得更營養！

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