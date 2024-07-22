健康網》胯下好癢一直抓？ 醫授4招預防：勿自行買藥擦

戴槐青表示，如果夏天穿著不透氣，或摩擦性強的衣物，長時間與皮膚摩擦，容易刺激皮膚，增加癢感的發生；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天到了，很多人都會有「胯下癢」的問題，如果因為不舒服而在外面一直抓，顯然不是很美觀。好幸福泌尿科診所院長戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文分享如何預防胯下癢：保持胯下乾爽清潔、選擇透氣性好的棉質衣物、使用溫和護理產品，最後是醫療求助，可能要使用抗癢藥物，不要自行買藥擦。

分析2原因

汗液引起的潮濕不適：戴槐青表示，夏季氣溫高，身體容易大量出汗，尤其是在胯下部位。汗液容易積聚造成皮膚潮濕，這種潮濕狀態容易滋生細菌，增加感染風險，進而引發甚至加劇癢感。

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衣物摩擦導致的刺激：他說，如果夏天穿著不透氣，或摩擦性強的衣物，長時間與皮膚摩擦，容易刺激皮膚，增加癢感的發生。特別是運動時穿著緊身衣物，如果又大量流汗，更可能造成這樣的問題。

應對4方法

●保持乾爽清潔

戴槐青呼籲，請務必要定期清洗胯下部位，保持乾爽，可有效減少細菌滋生和皮膚癢感。他建議，使用清潔溫和的沐浴產品，避免刺激皮膚。

●選擇透氣衣物

戴槐青建議，選擇透氣性好的棉質衣物，避免摩擦性強的合成纖維衣物。可以減少皮膚刺激和癢感，在運動時，則可考慮選擇吸濕排汗的運動服裝。

●使用溫和護理產品

他提到，洗澡後可使用乳液或粉末，塗抹在胯下部位，有助緩解癢感和保持皮膚健康。戴槐青再次提醒，請務必選擇無刺激性的產品，避免加重皮膚負擔。

●就醫求助

戴槐青說，最後，如果以上都做了，還是有搔癢感持續或加重問題，建議尋求專業幫助。這時候可能就需要使用，抗癢藥物或治療細菌感染。請不要自行買藥擦，以免造成更大的健康問題。

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