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永久毒物PFAS入侵！研究：恐讓你得糖尿病風險增3成

2025/07/22 15:40

PFAS擁有防水、防油特性，廣泛應用於家具、雨衣、防水衣、防水鞋，以及一次性餐具塗層等產品中；圖為示意圖。（圖取自freepik）

PFAS擁有防水、防油特性，廣泛應用於家具、雨衣、防水衣、防水鞋，以及一次性餐具塗層等產品中；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕您家中的不沾鍋、防污家具，可能正悄悄增加您罹患第二型糖尿病的風險。根據美國西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）一項最新研究，接觸被稱為「永久化學物」（Forever Chemicals）的PFAS化合物，與未來罹患第二型糖尿病的風險顯著相關。這項重要發現已發表於權威期刊《eBioMedicine》。

醫學網站《Medical Express》報導，PFAS（全氟及多氟烷基物質）是一類耐熱、耐油、防水的人造化學物，因其極難分解，會在環境與人體中不斷累積。它們被廣泛應用於不沾鍋塗層、防水衣物、防污地毯與家具等無數日常消費品中，幾乎無所不在。

研究團隊採用「巢式病例對照研究」（Nested Case-Control Study）方法，從西奈山醫院超過七萬人的大型健康數據庫「BioMe」中，篩選出180名新診斷的第二型糖尿病患者，並與180名年齡、性別和族裔背景相符的健康人士進行比較。

分析結果顯示，血液中PFAS濃度較高的群體，未來罹患第二型糖尿病的風險顯著更高。數據指出，PFAS暴露程度每增加一個級距，相關風險便提升31%。研究人員推測，這可能與PFAS干擾了人體胺基酸生物合成與藥物代謝的途徑有關，進而影響身體調節血糖的能力。

該研究的通訊作者、環境醫學助理教授米迪亞（Vishal Midya）博士強調：「這是首批探討這些化學物如何擾亂新陳代謝、進而增加糖尿病風險的研究之一。」研究團隊呼籲，應進行更大規模、涵蓋生命週期的「暴露體學」（Exposomics）研究，以全面理解環境化學物對人類健康的長期衝擊，並為未來預防糖尿病提供更有效的干預策略。

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