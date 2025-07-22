RPG遊戲學「拒菸」 新竹縣青少年菸害防制體驗營開始報名

新竹縣宣導青少年反菸害，鎖定小學中、高年級即將開始期待自己「轉大人」的學生們加強宣導。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕夏令營越玩越花俏，就連防制菸害也能有體驗營，還結合短影音創作、cosplay，鎖定開始想要透過抽菸「轉大人」的中、高年級小學生一探究竟。這個特別的菸害防制體驗營就在新竹縣，副縣長陳見賢、衛生局長殷東成宣布開放100名小學生報名，活動在8月中分2梯次舉辦，目的就是要讓即將進入青春期的孩子們從遊戲和挑戰中學會辨識菸品、電子煙對健康的危害，讓他們從好奇到了解，最後對菸害說「不」。

陳見賢說，從中央對我國青少年吸菸行為的調查統計中發現，新竹縣國中學生「整體吸菸率」1.4%，全國則是2.0%；「電子煙使用率」新竹縣的國中孩子是2.5%，全國有3.2%。

請繼續往下閱讀...

為加強讓青少年認識菸害，縣府衛生局將在8月12、13日以及19、20日，分2梯次、各50個名額，對縣內小學4到6年級學生舉辦菸害防制體驗營，即日起到8月8日受理線上報名。

這個體驗營最大特色就是把時下流行的短影音創作融入課程，讓學童發揮創意構思、拍攝、剪輯到發布，把拒菸觀念轉化成為短影音作品，再分享給同儕，讓學童的視角和創作語言，擴大對青少年反菸的影響力。

另體驗營也設計用AR體驗與RPG角色扮演的情境式遊戲，協助青少年察覺出生活中隱藏慫恿、誘惑他們接觸菸品的「撒旦」，訓練學員如何做出正確選擇，且依不同類型調整變化情境內容，讓他們從遊戲中學會判斷與拒絕。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

新竹縣副縣長陳見賢（中）說，縣內國中生抽菸和使用電子煙的比例都低於全國，是個好現象。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府衛生局8月中要結合短影音、AR擴增、角色扮演等沉浸式體驗，為青少年舉辦菸害防制體驗營。（記者黃美珠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法