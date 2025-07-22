健康網》心血管疾病恐猝死 醫示警3徵兆

醫師表示，一般有三高的族群，或接受過心臟手術，或是放過心臟支架的人，特別有猝死的危險；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當親人發生猝死意外時，通常無法接受，一個好好的人怎麼突然有意外？宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，猝死大部分與心血管疾病有關，平時多做健康檢查，提早發現是否有潛藏的心臟病或是腦部疾病，可以降低意外。他提醒，如果有胸口悶痛、心臟亂跳，或是沒有來由的頭暈、頭痛等3項徵兆時，就該去詳細檢查。

劉中平表示，猝死大部分與心血管疾病有關，平時多做健康檢查，提早發現是否有潛藏的心臟病或是腦部疾病，可以減少不少意外。一般建議心臟可以做電腦斷層、腦部可以做頸動脈超音波，來看是否有病灶。如果會有胸口悶痛或是心臟亂跳，或是沒有來由的頭暈頭痛，就該安排詳細檢查。

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哪些人特別容易發生？劉中平說明，一般是有三高的族群，或接受過心臟手術，或是放過心臟支架的人，特別有猝死的危險。其中，高壓力常值班的工作，例如醫護人員、警察消防人員，以及便利商店或是晶圓廠，需要輪班的工作，特別危險。

日常可以如何保健自己？劉中平表示，平常如果有高血壓、高血脂、高血糖，必須盡早治療，養成運動的習慣，避免過胖。同時，最好保持早睡、早起、盡早戒煙，都可以保護自己的心血管健康。

劉中平提醒，如果醫生有開預防性的藥物一定要好好吃，很多時候無症狀吃個好幾年，但是只要1次發作把死亡的風險擋下來，就能降低死亡風險。

如果發生緊急情況時，可以如何自救？

劉中平建議，如果感覺心臟不舒服建議立刻坐下或躺下，跟旁邊的人搖手請求協助，如果有緊急用藥可以立刻服用。如果旁邊沒人的話，要立刻打手機求救。一般民眾如果看到身旁的人倒下來無法講話或失去意識，建議立即呼救，同時打電話求救。

他建議大家都去參與CPR的訓練，幫到自己也幫助家人。一旦發生緊急狀況時，即可立刻用雙手給予心臟按摩，救人一命。

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