預防久臥壓傷 每2小時宜變換姿勢

文／楊美娟

1名80歲的老太太，因癌症復發壓迫腰椎，下肢漸漸無力，肢體感覺麻木，到醫院接受相關治療。住院期間臥床時間多，沒有常常翻身或坐起來。在接受完治療後要準備出院時，發現臀部及腳後跟已產生壓傷了。

長時間臥床的個案，因為少變換姿勢、翻身，容易讓薦椎骨、腳後跟或腳踝等部位的皮膚，長時間受到壓迫或摩擦，血管循環不好，使皮膚破損，甚至造成皮下組織、肌肉、骨頭的壞死。

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壓傷的嚴重程度分為4級，第1級是皮膚發紅，沒有破皮，但解除壓力30分鐘後，皮膚仍是紅的；第2級是皮膚已經破皮有水泡，傷到真皮層；第3級是傷到皮下組織或脂肪；第4級是已經傷到肌肉及骨頭，就容易造成蜂窩性組織炎或敗血症。

若壓傷產生 建議使用減壓氣墊床

為提升長時間臥床個案的照護品質，一定要預防壓傷，至少每2個小時為臥床的個案翻身，變換姿勢為平躺或側躺，並加上適當擺位，並保持身體皮膚的清潔及乾爽不潮濕。若已經有壓傷產生，就建議一定要使用減壓氣墊床，避免壓傷更嚴重。

病患出院前，治療師至病房進行出院前的輔具評估，評估個案的身體功能、認知狀況等，並填寫減壓氣墊床及居家電動照顧床的輔具評估報告書，讓家屬可以盡早取得補助核可函後，向長照申請輔具購買的補助。有需求的民眾可以上網到「輔具資源入口網」，查詢各類輔具及相關補助辦法。

（作者為基隆長庚醫院復健科職能治療師）

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