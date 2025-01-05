自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

預防久臥壓傷 每2小時宜變換姿勢

2025/01/05 05:30

文／楊美娟

1名80歲的老太太，因癌症復發壓迫腰椎，下肢漸漸無力，肢體感覺麻木，到醫院接受相關治療。住院期間臥床時間多，沒有常常翻身或坐起來。在接受完治療後要準備出院時，發現臀部及腳後跟已產生壓傷了。

長時間臥床的個案，因為少變換姿勢、翻身，容易讓薦椎骨、腳後跟或腳踝等部位的皮膚，長時間受到壓迫或摩擦，血管循環不好，使皮膚破損，甚至造成皮下組織、肌肉、骨頭的壞死。

壓傷的嚴重程度分為4級，第1級是皮膚發紅，沒有破皮，但解除壓力30分鐘後，皮膚仍是紅的；第2級是皮膚已經破皮有水泡，傷到真皮層；第3級是傷到皮下組織或脂肪；第4級是已經傷到肌肉及骨頭，就容易造成蜂窩性組織炎或敗血症。

若壓傷產生 建議使用減壓氣墊床

為提升長時間臥床個案的照護品質，一定要預防壓傷，至少每2個小時為臥床的個案翻身，變換姿勢為平躺或側躺，並加上適當擺位，並保持身體皮膚的清潔及乾爽不潮濕。若已經有壓傷產生，就建議一定要使用減壓氣墊床，避免壓傷更嚴重。

病患出院前，治療師至病房進行出院前的輔具評估，評估個案的身體功能、認知狀況等，並填寫減壓氣墊床及居家電動照顧床的輔具評估報告書，讓家屬可以盡早取得補助核可函後，向長照申請輔具購買的補助。有需求的民眾可以上網到「輔具資源入口網」，查詢各類輔具及相關補助辦法。

（作者為基隆長庚醫院復健科職能治療師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒新聞

網友回應

載入中