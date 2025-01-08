麻疹疫苗爆搶打 醫疾呼：1980年前出生不用搶！

麻疹患者足跡廣，使得MMR疫苗討論度增加，甚至不少人指名要接種。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕中部醫院麻疹群聚累計16例，匡列逾3千名接觸者，因數量過多無法全面追蹤，只能呼籲有足跡重疊者自主健康管理，消息一出引發疫苗搶打潮，甚至有建商要求員工接種「麻疹疫苗 （Measles, Mumps and Rubella, MMR）」才能參加尾牙。不過感染科醫師指出，1980年前出生者多已自然感染具免疫力，無需再接種；疾管署也強調，建議1981年後出生、15年內未追加疫苗的醫護人員補打一劑，一般民眾無追加必要，即使出國也需視目的地疫情決定。

林口長庚小兒感染科醫師陳志榮說，目前感染病例集中在20至40多歲，主要是20歲以上民眾，因童年時接種疫苗所產生的抗體會隨時間下降，因此較容易感染，而1980年前出生者，也就是45歲以上多數人曾自然感染麻疹，已具免疫力，無需再接種疫苗。

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陳志榮提到，台灣最近一次麻疹大規模流行是在1980年代，目前國內風險相對較低。他認為其他國家MMR疫苗接種率較低，航空人員、經常出國者暴露於疫情環境，而醫護人員也因接觸患者，感染風險相對較大，因此真正需要優先接種疫苗的是「醫護人員、航空人員及經常出國者」。

陳志榮分享，他正在追蹤醫療人員接種後抗體表現，發現確實保護力會逐年減少，但基本上接種後1至2年內保護力穩定，保護力是否逐年減少至完全消失則因人而異。過去台灣麻疹流行時，民眾可能因偶爾接觸病毒而自然增強免疫力，如今麻疹在台灣已接近消除，接觸機會減少，抗體下降是正常現象。

陳志榮強調，麻疹疫苗非常安全，常見副作為接種後出現輕微疹子，不過免疫缺陷者或使用免疫製劑者及孕婦都不建議接種。台灣目前麻疹傳播風險相對低，即使感染也有好的治療，民眾無需過度恐慌。

基層醫療協會理事長林應然也呼籲民眾應理性看待疫情，他表示，麻疹傳染性高，但大多數患者可自行康復，併發症發生率低，一般症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎等，近日詢問麻疹疫苗的民眾明顯增多，但麻疹疫苗原本屬於少量供應，主要提供給兒童依照常規接種，因此應以「高風險族群」為優先追打對象。

「發生大規模流行的機率很低！」疾管署發言人曾淑慧說，目前針對麻疹疫苗的建議接種時程是滿1歲和滿5歲各接種1次，符合國際上大多數國家的做法。我國麻疹疫苗接種率相當高，第一、二劑接種率都達97%至98%，整個社區的麻疹免疫力非常好。

曾淑慧說，目前僅針對1981年後出生的醫護人員，因風險較高，建議追加一劑疫苗，一般民眾沒有追加接種的必要，即便是需要出國，也要看前往的國家是否有麻疹疫情，例如國人常前往的日本、韓國、甚至美國，現階段都沒有麻疹疫情。

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