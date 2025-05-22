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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》半數洗腎患者營養不良 營養師曝「3限5必吃」攻略

2025/05/22 17:34

營養師指出，部分洗腎患者有營養不良問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

營養師指出，部分洗腎患者有營養不良問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洗腎患者小心營養不良傷身！營養師高敏敏指出，據統計顯示，半數血液透析患者，都面臨營養不良問題。營養不良並非小事，可能會提高感染率、肌肉流失等風險，因此建議熱量、蛋白質攝取足夠，並優先挑選原型食物、適時補充魚油及牛磺酸；不只如此，也應限制高磷、高鈉與高鉀食物攝取，守護腎臟健康。

高敏敏在臉書表示，據台灣腎臟醫學會資料顯示，每8人約1人患有腎臟慢性疾病，當中更有50%的血液透析患者。洗腎治療雖然能幫助清除血液中的廢物，但也會讓部分營養流失，出現食慾不振、食量減少等情況，進而造成營養不良。營養不良對洗腎病友來說可不是小事，可能會引發肌肉流失、併發感染率、跌倒風險、住院率提升、死亡率提升等風險。

營養師建議，每日攝取每公斤體重數字X1-1.2克的蛋白質，並挑選高生物價蛋白質，如肉類、魚蝦貝類、蛋白、豆類等，增強體力；示意圖。（圖取自freepik）

營養師建議，每日攝取每公斤體重數字X1-1.2克的蛋白質，並挑選高生物價蛋白質，如肉類、魚蝦貝類、蛋白、豆類等，增強體力；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏提供防止營養不良要點，簡而言之，應選擇高蛋白質食物來增強體力，並適時補充營養品與熱量，同時別忘了減少高磷、高鈉與高鉀食物攝取：

1. 攝取原型食物：飲食盡量以原型食物為主，減少添加物、隱性磷的攝入，避免加重腎臟代謝負擔。

2. 補充魚油：魚油富含Omega-3脂肪酸，能保護心血管，改善體內發炎，舒緩皮膚搔癢症狀。

3. 補充牛磺酸：牛磺酸能增強白血球功能，促進免疫細胞的活性，幫助對抗感染，維持身體防禦力。

4. 攝取充足的熱量：每日攝取每公斤體重數字X25-35大卡。

5. 攝取足夠的蛋白質：每日攝取每公斤體重數字X1-1.2克的蛋白質，並挑選高生物價蛋白質，如：肉類、魚蝦貝類、蛋白、豆類等，增強體力。

6. 限鈉：1天不超過5克的鹽巴，避免高血鉀，造成心律不整與無力

7. 限鉀：綠色蔬菜先汆燙再吃，少喝湯汁，避免高鉀水果，如香蕉、奇異果、鳳梨等。

8. 限磷：避免攝取高磷食品，舉例來說，乳製品、內臟類、全榖雜糧、堅果、加工物、燉補湯等。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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