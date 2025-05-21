基隆天顯宮捐贈醫療巡迴車 深入社區診療照顧民眾健康

基隆天顯宮主委暨五福功德會理事長張朝明（左）捐贈醫療巡迴專車，由衛福部基隆醫院院長林三齊代表受贈。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕衛福部基隆醫院的醫療巡迴專車老舊不堪使用，基隆和平島天顯宮主委張朝明得知後，今天上午捐贈衛生福利部基隆醫院醫療巡迴專車一台，衛福利部基隆醫院院長林三齊代表醫院受贈，將利用醫療巡迴專車深入社區診療。張朝明表示，救人一命比什麼都重要。

基隆天顯宮主委暨中華五顯慈善功德會理事長張朝明表示，天顯宮位於基隆市和平島山頂上，面對基隆港，主祀伍顯靈官大帝，擁有500尊用青斗石所雕刻出來的羅漢聖尊。且天顯宮長期致力社會公益，921大地震時也奉神明指令，南下7個震區煮飯協助災民，台南市和花蓮縣震災時，天顯宮與五福功德會的物資在第一時間就運送到災區，默默致力慈善工作。

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基隆天顯宮捐贈基隆醫院一台醫療巡迴專車。（記者盧賢秀攝）

張朝明表示，醫護人員相當辛苦，民眾生命都靠醫護人員照顧，救一個人生命比什麼都重要，因此贈醫療巡迴專車，以實際行動支持醫院，一同照顧民眾，希望民眾都能平安。

林三齊感謝天顯宮捐贈醫療巡迴專車一台，基隆醫院將妥善運用這份善心，除了有助於醫院升級設備，有助社區醫療群深入社區各項醫療診治工作，有更安全的交通工具，能有效提升醫療資源，促進民眾就醫之便利性。

基隆醫院表示，醫護人經常到伊旬等弱勢單位和社區進行醫療服務，原本1台醫療專車已十分老舊，修到不能修了，準備報廢，很感謝天顯宮與五福功德會適時捐贈醫療巡迴專車，基隆醫院將持續站在第一線，守護大基隆民眾的健康。

基隆天顯宮捐贈基隆醫院一台醫療巡迴專車，將利用醫療巡迴專車深入社區診療。（記者盧賢秀攝）

基隆天顯宮捐贈基隆醫院的醫療巡迴專車。（記者盧賢秀攝）

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