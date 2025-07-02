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腎臟移植驚見寄生蟲 美國男子術後染「糞桿線蟲」

2025/07/02 13:47

寄生蟲幼蟲現蹤皮膚、肺部與腸道，顯示感染已全面擴散。（圖取自《NEJM》）

寄生蟲幼蟲現蹤皮膚、肺部與腸道，顯示感染已全面擴散。（圖取自《NEJM》）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學網站《Live Science》報導，《新英格蘭醫學期刊》（ NEJM）近日刊登一則罕見醫療個案：美國兩名男子在不同醫院接受來自同一名捐贈者的腎臟後，體內出現寄生蟲「糞桿線蟲」（Strongyloides stercoralis）大量增殖，導致其中一人一度休克送入加護病房，揭示美國器官移植篩檢機制存在盲點。

首位病患為61歲男子，在麻省總醫院接受移植後約10週，因發燒與腹痛入院，病情迅速惡化，併發肺積水與呼吸衰竭，並出現星群狀紫色皮疹。因他正服用免疫抑制劑，感染風險遠高於常人，診斷過程困難。

醫療團隊在抗生素與抗病毒藥物皆無效情況下，觀察到其血液中「嗜酸性球」指數飆升，轉向寄生蟲感染方向。傳染病專家推測為糞桿線蟲感染，並聯繫器官捐贈機構。後續比對捐贈者血液樣本，確認其曾居住於加勒比海地區，且體內有糞桿線蟲抗體，證實感染源來自捐贈的腎臟。

根據NEJM指出，美國近10年僅萬分之14器官移植案例涉及寄生蟲感染，但其中糞桿線蟲占比高達42%。由於過去僅少數器官採購組織例行篩檢此類寄生蟲，美國器官採購與移植網絡（OPTN）已於2023年呼籲全面強化對高風險捐贈者的篩檢流程。

診斷確認後，醫療團隊使用抗寄生蟲藥物伊維菌素（ivermectin）治療，成功挽救病患。同時，奧爾巴尼醫療中心也收到警示，及時介入治療另一名66歲患者，最終兩人均康復。兩院強調，跨醫院即時通報與合作，是成功處理此類罕見感染危機的關鍵。

男性患者腹部出現紫疹，為糞小桿線蟲感染的典型徵兆。（圖取自《NEJM》）

男性患者腹部出現紫疹，為糞小桿線蟲感染的典型徵兆。（圖取自《NEJM》）

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