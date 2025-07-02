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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

屏東出現2名日本腦炎病例 仍住院中

2025/07/02 13:12

屏東縣府衛生局針對個案住家及活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈。（屏東縣政府提供）

屏東縣府衛生局針對個案住家及活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕衛福部疾管署1日公布5例日本腦炎確定病例，其中2例為屏東縣個案，屏縣衛生局今天（2日）說明，兩人分別是60多歲男性、50多歲女性，目前仍住院治療中。

屏縣衛生局表示，該兩例確定病例平時主要活動在崁頂、高樹及鹽埔鄉，區域以住家周圍為主，住家附近有豬舍及水田等高風險場所，均由醫院通報及採檢確診，經查兩例都沒有日本腦炎疫苗接種紀錄。

衛生局已針對個案住家及活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，加強對當地民眾衛教宣導及請醫療院所通報，並呼籲民眾落實防蚊，按時攜帶家中幼兒接種疫苗。

屏縣衛生局強調，台灣每年5至10月為日本腦炎的流行季，其中6至7月為流行高峰，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，民眾應儘量避免於高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避、派卡瑞丁或伊默克成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬。

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